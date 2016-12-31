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Как подготовиться к празднику за несколько часов

Зачастую у нас совсем не остается времени на приготовление блюд для новогоднего стола, поиск подарков близким и уборку в доме. Однако если вовремя выдохнуть, есть шанс сделать невозможное. «СтарХит» приводит несколько правил.

Как подготовиться к празднику за несколько часов
Успеть до полуночи: как подготовиться к Новому году за несколько часов
// Фото: iStock/GettyImages.ru

А еще перед Новым годом полезно остановиться и выдохнуть: вспомнить уходящий год, помечтать за чашкой кофе, упаковать заранее купленные подарки или сходить в спа... Примерно так выглядит коллективное бессознательное от женского глянца в декабре.

Вы слушаете советы про «выдохнуть», «помечтать» и «сходить в спа»– и вам одновременно хочется рвать, метать и плакать. Потому что какое там спа – вам и кофе выпить некогда! На работе весь месяц аврал. Но все поправимо. Сейчас расскажем, как превратить эту тыкву обратно в симпатичную карету и при этом не почувствовать себя загнанной лошадью.

Чистота

От генеральной уборки длиной в полдня вы устанете так, что никакого праздника будет не надо. Начните с кухни: вымойте посуду и протрите стол. Смените постельное белье, но не затевайте стирку – нет ничего унылее, чем сушилка для одежды рядом с елочкой. Займетесь ею на новогодних каникулах, а пока постелите свежую простыню – гладить не обязательно, сбрызните ее водой или ароматической жидкостью для интерьеров, все остальное сделает отопление. Нанесите чистящее средство на ванну, раковину и унитаз, оставьте на 10 минут, потом вам останется легко протереть их губкой. Пройдитесь с пылесосом по кухне, спальне и гостиной. Протрите пыль и зеркала. Откройте форточки и заварите кофе – свежий воздух выгонит остатки пыли, а аромат добавит новогоднего настроения.

Елка

Как подготовиться к празднику за несколько часов

// Фото: Pixabay.com

Огромную елку, как в красивых рождественских фильмах, организовать уже не удастся? Выход есть: отправляйтесь на елочный базар – 31 декабря еловые веточки там, как правило, раздают уже бесплатно. А так как базары часто располагаются у больших торговых центров, не забудьте зайти и туда тоже: купите гирлянду и ароматическую свечку с запахом пихты – и дом наполнится новогодним ароматом!

КРАСОТА

В декабре записаться в салон на маникюр и педикюр можно только по блату или же применив физическую силу. Оба варианта так себе, но входить в новый год с ногтями, которые еще помнят чистку селедки для культового салата, – вариант еще хуже.

Сделайте так: скачайте мобильное приложение Shelly – оно новое и не такое популярное, так что свободные мастера маникюра, готовые приехать к вам хоть в 9 вечера, есть всегда. В приложении ManiQu можно вызвать мастера не только для себя, но и для «того парня» – вдруг муж тоже захочет уход за руками.

Если хочется сэкономить – скачайте YouDo: там можно не только выбрать мастера и вызвать его на дом, но и договориться об удобной для вас цене, а заодно – почитать отзывы предыдущих клиентов о конкретном специалисте. Чтобы не потратить много времени на новогоднюю укладку, подчеркните то, что у вас уже есть: прямые волосы вытяните утюжком, кудрявые сбрызните спреем для укладки. Осталось нанести на лицо тон, накрасить ресницы и добавить красную помаду.

ЕДА

Как подготовиться к празднику за несколько часов

// Фото: iStock/GettyImages.ru

Гости, которые придут к вам, наверняка не станут тестировать ваши салаты на замысловатость. А вот затравленный взгляд хозяйки, измученной нарезкой оливье и заталкиванием яблок в утку, точно отметят. Не гонитесь за разносолами: лучше сделайте два простых – но больших! – салата и горячее. И много шампанского.

ПОДАРКИ

Если вы не купили подарки заранее – не переживайте. И не бросайтесь в ближайший супермаркет (потому что больше уже никуда не успеваете) за «символом года», хрустальным шаром или набором полотенец. Ваши друзья не раз бывали в магазинах и точно знают, что лежит там по пути к кассе. И уж ни в коем случае не перестанут вас любить из-за того, что вы их в эту ночь ничем не одарили, – у вас еще будет шанс, весь год впереди!

Как подготовиться к празднику за несколько часов

// Фото: Pixabay.com


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