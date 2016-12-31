Эвелина Бледанс с сыном отправились за новогодними покупками

Российская актриса Эвелина Бледанс отправилась со своим сыном Семеном за новогодними покупками. Милое семейное фото, на котором запечатлена ее счастливая семья, появился в Instagram артистки.
47-летняя актриса Эвелина Бледанс часто радует своих подписчиков в социальной сети новыми фотографиями. Она часто показывает поклонника моменты своей семейной и повседневной жизни. На этот раз артистка поделилась фотографией, которая была сделана во время предновогоднего шоппинга.
На снимке сын Эвелины Семен позирует фотографу прямо из продуктовой тележки, в которой он катался по магазину в надежных руках своей заботливой мамы. Подписчики актрисы высоко оценили милое семейное фото и осыпали Бледанс комплиментами.
В комментарии к публикации актриса указала, что сразу с дороги она отправилась за покупками для праздника. Поклонники отметили, что Эвелина выглядит очень свежо и молодо, несмотря на то, как обычно могут утомлять поездки. Они похвалили артистку за неувядающий оптимизм и жизнерадостность.
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