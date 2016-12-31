Александр Панайотов раскритиковал финальные итоги шоу «Голос»

Молодой человек поделился своими мыслями по поводу прошедшего эфира программы. Он остался крайне благодарен всем организаторам шоу, но заявил, что в таком проекте изначально нельзя было определить фаворита. Артист считает, что талант выше всяких рейтингов.

Александр Панайотов решил рассказать подписчикам в микроблоге, как он чувствует себя после объявления результатов зрительского голосования музыкального проекта «Голос». Он сообщил, что какое-то время назад не мог предположить, что окажется на шоу и дойдет до самого конца. Для исполнителя участие даже в отборочном этапе программы было очень волнительным. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что делает серьезный шаг, который изменит дальнейшую судьбу.

Александр Панайотов поделился сокровенным перед финалом «Голоса»

Артист отметил, что больше всего признателен «Голосу» за то, что он подарил ему возможность встретиться со своими зрителями, слушателями, поклонниками, понять, есть ли среди них те, кто по-настоящему рад его успеху. Панайотов не осуждает выбор зрителей, так как им пришлось голосовать за популярных и состоявшихся исполнителей.

«Это было очень увлекательно и музыкально при любых раскладах. Мне было тяжело решиться на этот шаг и пойти на «Голос». Но не жалею ни секунды. Ведь это прежде всего встреча с вами, мои зрители и слушатели. Победителей, как оказалось, в этом конкурсе нет. Есть просто явления, как факт. Всем большое спасибо за поддержку, любовь, внимание и уважение к музыке!» – выразил свое мнение артист в «Инстаграме».

Многие подписчики певца интересовались, по какой причине он все-таки не выступил в финале программы с песней, которую исполнял на другом телепроекте чуть больше 13 лет назад. Композиция «Непобедимый», впервые прозвучавшая в эфире «Народного артиста», на протяжении долгого времени оставалась визитной карточкой Александра.

Панайотов не стал скрывать от комментаторов, что перед самой записью заключительного выпуска «Голоса» стало известно о скоропостижной смерти исполнителя новогоднего хита «Last Christmas» Джорджа Майкла. В связи с этим было принято решение, что Александр исполнит в прямом эфире шоу песню музыкальной легенды. Очевидно, что это нисколько не разочаровало молодого человека, а напротив, воодушевило.

«Мне не удалось исполнить мою песню «Непобедимый». Да и нужно ли было? Если бы мне сказали, что когда-нибудь я исполню песню великого Джорджа Майкла, 30 декабря, в прайм-тайм на Первом в связи с его скоропостижным уходом, я бы не поверил. И никогда бы не раздумывал на этот счёт. Так как его голос, его музыка, его душа зеркальным отражением навсегда отпечатались в моей музыке, в моей душе, в моем сердце. Это было дело чести. И точка», – поделился своим мнением финалист «Голоса».

Напомним, что победительнице пятого сезона проекта «Голос» стала Дарья Антонюк. Она еще не успела поделиться эмоциями, которые испытала, когда огласили результаты. Незадолго до объявления имени обладателя главного приза она обратилась к фолловерам со словами благодарности. «Хочется сказать всем вам, дорогие зрители, моя самая лучшая поддержка, за тот путь, который мы проделали вместе с вами! Я знаю,что за моей спиной огромное количество людей, отдающих свою любовь и мощнейшую энергетику! Каждому отдельное и большущее спасибо!» – написала девушка в микроблоге.

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