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Каток «Искра» приглашает жителей столицы на праздник

Семьи смогут весело провести время.

Каток «Искра» приглашает жителей столицы на праздник
Каток «Искра» приглашает жителей столицы на праздник
// Фото: Пресс-служба

Зима в самом разгаре, а это значит, что развлечения и активности актуальны как никогда, тем более в предстоящие праздничные дни. Ранее, мы писали про каток «Искра», который расположен рядом со станцией метро «Ботанический сад». Каток «Искра» - это один из старейших катков Москвы. Его общая ледовая площадь составляет свыше 20 000 кв метров.

В выходные и в особенности в предстоящие праздничные дни, на катке «Искра» гостей ожидают не только отличный лед и необходимая инфраструктура для хорошего отдыха, но и большое количество веселых и увлекательных конкурсов с розыгрышами призов, отличный звук и выступления диджеев.

Каток «Искра» приглашает жителей столицы на праздник

// Фото: Пресс-служба


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