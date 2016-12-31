Избитая актриса Анастасия Сова-Егорова надеется на раскаяние обидчика

Женщина решила не обращаться в полицию. Анастасия так и не написала заявление в правоохранительные органы по поводу инцидента с ней. Она считает, что человек должен сам раскаяться. Сова-Егорова призналась «СтарХиту», что больше не простит эти выходки мужчине.

Несколько дней назад поклонников юмористического таланта актрисы Анастасии Совы-Егоровой шокировала новость из ее «Инстаграма». Молодая женщина призналась, что стала жертвой насилия со стороны мужчины. Пострадавшая отказалась обращаться в полицию, а также не сообщала знакомым и друзьям имя напавшего на нее человека. Ее фолловеры догадались, что Настя подверглась агрессии со стороны участника «Дома-2» Семена Фролова.

«СтарХит» обратился к артистке комедийного жанра, чтобы узнать подробности произошедшего конфликта. Анастасия поблагодарила за поддержку, но раскрывать все детали ссоры не стала.

«Я бы не хотела озвучивать имя. Я и в посте его не написала, думая о раскаянии человека. Я ответила сегодня всем, кто меня поддержал. Больше, чем сказала, говорить не хочется. Жизнь сама накажет человека», - отметила Анастасия.

Девушка призналась в социальной сети, что у нее на телефоне хранится даже аудиозапись конфликта. По словам Анастасии, сейчас с ней все в порядке. Инцидент произошел на прошлой неделе. Она не смогла нормально отвечать на все сообщения, так как у нее возникли проблемы со смартфоном.

«Телефон я починила и теперь доступна. Сейчас все хорошо, только на ноге гематома серьезная. В полицию, конечно, я не пошла, хотя предупреждала человека, что вызову не только полицию, но и психушку. После содеянного он веселился и гулял, вот я и решила показать, какие последствия после его побоев. Их развитие, а также предостеречь девушек от такого ублюдства, исходя теперь из своего опыта. Признаться, я надеялась на просто человеческое раскаяние, но в ответ получила публичный бред и нападки друзей этого гада. Я ведь и имени даже не написала, но этот человек все знает сам, что сделал, удивительно, что пытается как-то выкрутится. Он также знает, что есть и аудио-запись того дня (я успела включить диктофон, когда предупреждала, что вызову полицию). Да, я не ангел и тоже кричала и возмущалась в тот день на него (на то были веские причины), мы были трезвы, но, кто знает его, тот в курсе, какие он серьезные таблетки употребляет и в каких количествах. Справиться с его агрессией я не смогла. Я не ожидала и не могла поверить, что человек способен бить так жестоко. Даже несколько дней я не могла сообразить, что произошло, в голове не могло это уложиться, но потом я все-таки включила мозг, ведь человек мог оставить меня калекой или не дай Бог еще хуже...» - написала Анастасия в своем «Инстаграме».

«СтарХит» попробовал уточнить, почему она пожелала оставить его действия безнаказанными. Анастасия частично жалеет, что не подала заявление в правоохранительные органы.

«Я типичная женщина. До сих пор надеюсь, что к человеку придет раскаяние. Но прощать я его все равно не буду. Может позже смогу…» - рассказала «СтарХиту» актриса.

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