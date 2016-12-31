Авторизация
 
  • 12:26 – Под Выборгом зарезали мужчину и выкинули его тело на улицу 
  • 12:23 – Новогодняя лотерея миллиард на НТВ: когда будет, смотреть онлайн, правила 
  • 12:11 – Александр Панайотов раскритиковал финальные итоги шоу «Голос» 
  • 12:06 – Как встретить Новый год без последствий 


Избитая актриса Анастасия Сова-Егорова надеется на раскаяние обидчика

Женщина решила не обращаться в полицию. Анастасия так и не написала заявление в правоохранительные органы по поводу инцидента с ней. Она считает, что человек должен сам раскаяться. Сова-Егорова призналась «СтарХиту», что больше не простит эти выходки мужчине.

Избитая актриса Анастасия Сова-Егорова надеется на раскаяние обидчика
Анастасия Сова-Егорова
// Фото: «Инстаграм»

Несколько дней назад поклонников юмористического таланта актрисы Анастасии Совы-Егоровой шокировала новость из ее «Инстаграма». Молодая женщина призналась, что стала жертвой насилия со стороны мужчины. Пострадавшая отказалась обращаться в полицию, а также не сообщала знакомым и друзьям имя напавшего на нее человека. Ее фолловеры догадались, что Настя подверглась агрессии со стороны участника «Дома-2» Семена Фролова.

«СтарХит» обратился к артистке комедийного жанра, чтобы узнать подробности произошедшего конфликта. Анастасия поблагодарила за поддержку, но раскрывать все детали ссоры не стала. 

«Я бы не хотела озвучивать имя. Я и в посте его не написала, думая о раскаянии человека. Я ответила сегодня всем, кто меня поддержал. Больше, чем сказала, говорить не хочется. Жизнь сама накажет человека», - отметила Анастасия.

Девушка призналась в социальной сети, что у нее на телефоне хранится даже аудиозапись конфликта. По словам Анастасии, сейчас с ней все в порядке. Инцидент произошел на прошлой неделе. Она не смогла нормально отвечать на все сообщения, так как у нее возникли проблемы со смартфоном. 

«Телефон я починила и теперь доступна. Сейчас все хорошо, только на ноге гематома серьезная. В полицию, конечно, я не пошла, хотя предупреждала человека, что вызову не только полицию, но и психушку. После содеянного он веселился и гулял, вот я и решила показать, какие последствия после его побоев. Их развитие, а также предостеречь девушек от такого ублюдства, исходя теперь из своего опыта. Признаться, я надеялась на просто человеческое раскаяние, но в ответ получила публичный бред и нападки друзей этого гада. Я ведь и имени даже не написала, но этот человек все знает сам, что сделал, удивительно, что пытается как-то выкрутится. Он также знает, что есть и аудио-запись того дня (я успела включить диктофон, когда предупреждала, что вызову полицию). Да, я не ангел и тоже кричала и возмущалась в тот день на него (на то были веские причины), мы были трезвы, но, кто знает его, тот в курсе, какие он серьезные таблетки употребляет и в каких количествах. Справиться с его агрессией я не смогла. Я не ожидала и не могла поверить, что человек способен бить так жестоко. Даже несколько дней я не могла сообразить, что произошло, в голове не могло это уложиться, но потом я все-таки включила мозг, ведь человек мог оставить меня калекой или не дай Бог еще хуже...» - написала Анастасия в своем «Инстаграме».

«СтарХит» попробовал уточнить, почему она пожелала оставить его действия безнаказанными. Анастасия частично жалеет, что не подала заявление в правоохранительные органы. 

«Я типичная женщина. До сих пор надеюсь, что к человеку придет раскаяние. Но прощать я его все равно не буду. Может позже смогу…» - рассказала «СтарХиту» актриса.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165620-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.2301
-0.25%
72.8439
+0.48%
1.1413
-0.88%
0.2079
-0.29%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 438
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 291
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 1 033
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 973
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 931
  • 0
Очевидец рассказал о
  • 07:07
  • 897
  • 0
Список и Фото всех погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи 25 12 2016
  • 18:55
  • 872
  • 0
Салат цезарь с курицей классический простой рецепт: отличное блюдо для новогоднего стола
  • 07:27
  • 851
  • 0
Под Выборгом зарезали мужчину и выкинули его тело на улицу
  • 12:26
  • 0
  • 0
Новогодняя лотерея миллиард на НТВ: когда будет, смотреть онлайн, правила
  • 12:23
  • 0
  • 0
Александр Панайотов раскритиковал финальные итоги шоу «Голос»
  • 12:11
  • 0
  • 0
Как встретить Новый год без последствий
  • 12:06
  • 0
  • 0
Селедка под шубой и Оливье: классические рецепты салатов, пошаговые с фото, как красиво оформить стол на Новый год 2017
  • 12:03
  • 0
  • 0
Салаты без курицы на Новый год 2017: рецепты с фото, вкусные и простые
  • 11:57
  • 9
  • 0
Что смотреть по телевизору на Новый Год 2017
  • 11:54
  • 36
  • 0
Ольгу Жемчугову раскритиковали за выбор костюма для сына. Фото
  • 11:50
  • 80
  • 0
Под Выборгом зарезали мужчину и выкинули его тело на улицу
  • 12:26
  • 0
  • 0
Новогодняя лотерея миллиард на НТВ: когда будет, смотреть онлайн, правила
  • 12:23
  • 0
  • 0
Александр Панайотов раскритиковал финальные итоги шоу «Голос»
  • 12:11
  • 0
  • 0
Как встретить Новый год без последствий
  • 12:06
  • 0
  • 0
Селедка под шубой и Оливье: классические рецепты салатов, пошаговые с фото, как красиво оформить стол на Новый год 2017
  • 12:03
  • 0
  • 0
Салаты без курицы на Новый год 2017: рецепты с фото, вкусные и простые
  • 11:57
  • 9
  • 0
Что смотреть по телевизору на Новый Год 2017
  • 11:54
  • 36
  • 0
Ольгу Жемчугову раскритиковали за выбор костюма для сына. Фото
  • 11:50
  • 80
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров