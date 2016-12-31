Алла Пугачева дала предновогодний концерт для семьи Игоря Николаева

Примадонна исполнила Шопена на рояле. Игорь Николаев, его супруга Юлия Проскурякова и дочь Вероника замечательно провели время в компании Аллы Пугачевой. Звездная пара рассказала о традиции предновогодних вечеров в их доме.

Известный композитор и исполнитель Игорь Николаев и его очаровательная супруга Юлия Проскурякова в предновогодние вечера приглашают в свой подмосковный особняк близких друзей. В теплой атмосфере маэстро и его близкие великолепно проводят время – общаются, вспоминая дни уходящего года, пробуют приготовленные хозяйкой угощения и конечно, поют песни.

Накануне в гостеприимном доме Николаева и Проскуряковой принимали особенно дорогую гостью – Аллу Пугачеву, которая, как известно, давно дружит с музыкантом, тепло относится к его супруге Юлии и обожает их годовалую наследницу Веронику. О визите Примадонны Игорь Николаев рассказал в микроблоге, опубликовав снимок, запечатлевший звезду во время игры на рояле.

«Предновогодние вечера... У нас с Юлей и Вероничкой в гостях мой любимый человек и моя дорогая кума Алла Пугачева. Играет Шопена! Потрясающе играет! Как и тогда, в ХХ веке. Яркого, творческого 2017-го года вам, наша единственная Алла Борисовна», - написал под фото Игорь Николаев.

Снимок и сопровождающий его теплый и трогательный рассказ произвели впечатление на подписчиков маэстро. Они восхитились и семейной традицией предновогодних вечеров, и успели заметить, как чудесно выглядит и прекрасно смотрится за роялем цвета слоновой кости Алла Борисовна. Удручены были фанаты только одним обстоятельством – отсутствием видеозаписи, ведь и им так хотелось послушать Шопена в исполнении Пугачевой.

«Какая милая и красивая Алла Борисовна! Спасибо, Игорь Николаев, за такую уютную фотографию», «Боже, как она потрясающе выглядит!», «Почему нет видео? Такой момент!», «Как душевно! Никогда не слышала, как Алла Борисовна играет! Выложите видео в массы», «Хороший кадр, Алла Борисовна здесь какая-то особенная», «Какая добрая традиция. Тепла и уюта вашему дому!», «Вот с кудряшками Аллусику очень красиво. Сразу модная, стильная и молодая! Обожаю!», - делают комплименты звезде ее преданные поклонники.

Кстати, не исключено, что у них совсем скоро появится возможность увидеть живое выступление Аллы Пугачевой на сцене. Алла Пугачева скупает песни для гастролей по стране

Ведь как стало известно минувшей осенью, звезда готовится к триумфальному возвращению – сольный концерт Примадонны в Москве запланирован на первую половину 2017 года.

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