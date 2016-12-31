Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс похоронят в одной могиле на кладбище Форест Лон

На кладбище, где будут похоронены покойные родственницы, ранее были погребены и другие известные актеры. Вариант совместных похорон умерших с разницей в сутки матери и дочери обговаривался и ранее членами семьи, однако до этого не поступало официального подтверждения согласия на это.

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