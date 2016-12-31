Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс похоронят в одной могиле на кладбище Форест Лон

Ушедшие из жизни с разницей в сутки мать и дочь – известные актрисы Дебби Рейнольдс и Керри Фишер будут похоронены в одной могиле на кладбище Форест Лон, которое расположено на Голливудских холмах. Об этом сообщил Тодд Фишер, который является сыном и братом известных женщин.
На кладбище, где будут похоронены покойные родственницы, ранее были погребены и другие известные актеры. Вариант совместных похорон умерших с разницей в сутки матери и дочери обговаривался и ранее членами семьи, однако до этого не поступало официального подтверждения согласия на это.
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