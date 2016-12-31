Паулина Андреева доказала верность Федору Бондарчуку

28-летняя актриса Паулина Андреева записала заглавную песню к фильму Федора Бондарчука «Притяжение». Композиция, получившая название «Closer», вышла в июне этого года. Недавно журналисты взяли интервью у актрисы. По словам Андреевой, именно Бондарчук убедил ее выступить в роли исполнительницы саундтрека к новому блокбастеру.
Федор Бондарчук впервые объяснил уход из семьи к Паулине Андреевой
Напомним, что актриса встречается с режиссером Федором Бондарчуком, и в скором времени должна состояться свадьба знаменитостей. Однако сами звезды предпочитают воздерживаться от каких-либо комментариев по поводу этого. Они также стараются оберегать личную жизнь от внимания общественности, не раскрывая ее подробности посторонним. И в этот раз Паулина не стала распространяться о своем избраннике. Лишь намекнула на то, что ее сердце занято, поэтому она не намерена говорить о том, каким образом мужчины могут добиться ее расположения.
Ранее Паулина в первый раз рассказала, за что любит своего возлюбленного. Артистка прервала молчание и поведала о положительных качествах избранника. Несмотря на то, что Андреева и Бондарчук регулярно появляются вместе на публике, совместных интервью они не дают и старательно скрывают свою личную жизнь от нежелательного внимания.
По признанию Андреевой, Бондарчук отличается от других энтузиазмом и желанием постоянно узнавать что-то новое. Режиссер порой чем-то напоминает ей подростка. Паулина также поведала, что он искренне влюблен в жизнь и умеет веселиться.
Сам Федор Бондарчук на днях признался, что был свободен несколько лет перед тем, как встретил актрису. Из слов режиссера также следует, что Андреева не уводила его из семьи, как думали многие.
Паулина Андреева развеяла мифы о Федоре Бондарчуке
Отметим, что новость о романе Бондарчука и Андреевой стала одной из самых неожиданных в уходящем году. Журналисты тщетно пытались узнать больше об их отношениях, но пара хранила молчание. Паулина призналась журналу Grazia, что научилась со временем равнодушно относиться к общественному мнению и вниманию прессы.
Жми «Нравится» и получай самые лучшие советы, новости, рецепты и лайфхаки в Фейсбуке!