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Паулина Андреева доказала верность Федору Бондарчуку

Актриса ответила на каверзный вопрос журналистов. Корреспонденты одного издания спросили у Паулины, что должен сделать мужчина, чтобы добиться ее расположения. Андреева дала понять, что состоит в отношениях и не нуждается во внимании со стороны представителей сильного пола.

Паулина Андреева доказала верность Федору Бондарчуку
Федор Бондарчук и Паулина Андреева
// Фото: Starface.ru

28-летняя актриса Паулина Андреева записала заглавную песню к фильму Федора Бондарчука «Притяжение». Композиция, получившая название «Closer», вышла в июне этого года. Недавно журналисты взяли интервью у актрисы. По словам Андреевой, именно Бондарчук убедил ее выступить в роли исполнительницы саундтрека к новому блокбастеру.

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«Для начала Федор предложил попробовать и понять, будет ли голос подходить тембрально. Мы договорились: если не получится, композицию исполнит какая-нибудь другая певица. Кстати, что меня приятно удивило, песню написал российский композитор Иван Бурляев. Хотя по ощущениям это очень «фирменная» иностранная вещь. Хитовая, атмосферная и очень подходящая к картине», – говорит Андреева.

Паулина Андреева доказала верность Федору Бондарчуку
Федор Бондарчук попросил Паулину Андрееву поработать над саундтреком к его новому фильму
// Фото: социальные сети

Напомним, что актриса встречается с режиссером Федором Бондарчуком, и в скором времени должна состояться свадьба знаменитостей. Однако сами звезды предпочитают воздерживаться от каких-либо комментариев по поводу этого. Они также стараются оберегать личную жизнь от внимания общественности, не раскрывая ее подробности посторонним. И в этот раз Паулина не стала распространяться о своем избраннике. Лишь намекнула на то, что ее сердце занято, поэтому она не намерена говорить о том, каким образом мужчины могут добиться ее расположения.

«Дело в том, что сейчас завоевать меня уже никак нельзя», – сообщила актриса.

Ранее Паулина в первый раз рассказала, за что любит своего возлюбленного. Артистка прервала молчание и поведала о положительных качествах избранника. Несмотря на то, что Андреева и Бондарчук регулярно появляются вместе на публике, совместных интервью они не дают и старательно скрывают свою личную жизнь от нежелательного внимания.

По признанию Андреевой, Бондарчук отличается от других энтузиазмом и желанием постоянно узнавать что-то новое. Режиссер порой чем-то напоминает ей подростка. Паулина также поведала, что он искренне влюблен в жизнь и умеет веселиться.

Сам Федор Бондарчук на днях признался, что был свободен несколько лет перед тем, как встретил актрису. Из слов режиссера также следует, что Андреева не уводила его из семьи, как думали многие. 

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Отметим, что новость о романе Бондарчука и Андреевой стала одной из самых неожиданных в уходящем году. Журналисты тщетно пытались узнать больше об их отношениях, но пара хранила молчание.  Паулина призналась журналу Grazia, что научилась со временем равнодушно относиться к общественному мнению и вниманию прессы.


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