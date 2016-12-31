Кто выиграл в "Голосе", финал от 30 декабря: победитель проекта стал известен

Накануне, 30 декабря 2016 года, в прямом эфире "Первого канала" состоялся финал шоу "Голос". Пятый сезон оказался одним из самых интересных и интригующих, так как до самого конца никто не мог с уверенностью называть фаворита.В финале пятого сезона шоу "Голос" звездные наставники - Полина Гагарина, Дима Билан, Григорий Лепс и Леонид Агутин - никак не могли повлиять на результат голосования. Единственное, что они могли сделать - это поддержать своих подопечных «бойцов» теплыми словами, мудрыми советами и улыбкой во время их выступления.Безусловно, фаворитом этого сезона стал Александр Панайотов, известный благодаря участию в других музыкальных конкурсах. Многие симпатизируют участнику из команды Дмитрия Билана - Кайрату Примбердиеву.В целом можно сказать, что финал шоу «Голос-5» был ярким и эффектным: в дуэтах со своими наставниками финалисты действительно сумели раскрыться по-новому, а сольная часть порадовала и удивила телезрителей весьма интересными музыкальными решениями.До финала пятого сезона шоу «Голос» дошли лишь четверо участников: подопечный Билана - Кайрат Примбердиев, подопечный Полины Гагариной - Сардор Милано, подопечная Агутина - Дарья Антонюк, подопечный Лепса - Александр Панайотов.После выступлений ведущий проекта Дмитрий Нагиев закрыл линии для голосования и по их результатам Кайрат Примбердиев, заняв третье место в 5-ом сезоне вокального проекта, завершил свое выступление.В финальном голосовании победу в проекте "Голос" 5 сезон одержала Дарья Антонюк. За нее телезрители отдали 53,5% голосов. В то время как за Александра Панайтова, который занял второе место в проекте, проголосовали 46,5%.Интересно отметить, что на своей странице в Instagram Дарья рассказала, что заболела и у нее пропал голос перед финальным выступлением.Девушка будет выступать в финале без репетиций: «Конечно же, настрой на финал у меня практически исчез и я желаю ребятам огромной удачи и блестящих выступлений! Сразу после полуфинала я заболела, довольно сильно: нос, кашель, больное горло и, самое нежеланное, но вытекающее последствие - потеря голоса. Только вчера он стал немного появляться.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165571-news.html