Анна Хилькевич призналась, что в следующем году будет занята свадьбой

Многие считали, что Хилькевич, которая явно просто обожает свою дочь, в скором времени перейдет в разряд домохозяек. Об этом намекала и сама актриса, которая отказалась ради семьи от многих проектов. Но, к удивлению многих, звезда “Универа” нашла себя в новом деле - свадебной организации.В своем Instagram актриса рассказала, что теперь вместе со своей командой будет заниматься организацией свадебных торжеств. Хотя ее праздник прошел год назад, “тема” не отпускает Хилькевич до сих пор. Поэтому она открывает свадебное агенство, где, вместе с настоящими профессионалами, будет заниматься праздничной организацией.

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