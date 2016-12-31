Вдруг как в сказке: новогодние шедевры рекламы

Музыка от звезд баскетбола (NBA)
В NBA недолго думали о том, кого пригласить на съемки рекламного ролика. В видео 2013 года выпуска приняли участие все ведущие игроки ассоциации, включая Дерика Роуза, Кэвина Дюранта, Стеффа Карри, Джеймса Хардина и Стива Нэша. Звезды спорта забивают мячи в корзины, на которых висят колокольчики. Таким оригинальным способом баскетболисты исполняют знаменитую композицию Jingle Bells.
Долгий путь домой (аэропорт Хитроу)
Тайная жизнь кота (Sainsbury)
Прошлогоднее рождественское видео крупной британской сети супермаркетов повествует о похождениях милого домашнего животного. Очаровательная кошка по кличке Мог оказывается такой неуклюжей, что устраивает дома настоящий беспредел. Предотвратить хаос и спасти праздник помогают соседи ее хозяев. Ролик был создан при участии издательства HarperCollins, выпускавшего книги Джудит Керр о питомце Мяули. Рекламщики опирались на образ, созданный женщиной.
Дедушка-студент (Allegro)
Пожилые люди нередко становятся главными героями рекламных роликов. В очередном трогательном видео пенсионер старательно изучает английский язык. Каждый день мужчина прилежно заучивает новые слова и работает над произношением. В финале выясняется, что дедушка хотел навестить сына, переехавшего в Великобританию, и пообщаться с единственной внучкой.
Сказочный мир Диснея (John Lewis)
Подарок для друга (John Lewis)
В 2014 году британская сеть магазинов представила рекламный ролик о дружбе мальчика по имени Сэм и забавного пингвина по кличке Монти. Меньше чем за неделю он набрал 12 миллионов просмотров. Это видео рассказывает о том, как важно понимать потребности своих друзей и уметь радовать их действительно нужными подарками.
Веселые прыжки (John Lewis)
Новое произведение создателей рекламы о мальчике и пингвине. На этот раз ролик посвящен милым и забавным животным, которые любят прыгать на батуте. И вновь видео говорит о том, почему все подарки нужно подбирать индивидуально. Финальная сцена получилась очень смешной и забавной.
Человек на Луне (John Lewis)
Истории о любви (Asda)
Пожалуй, Новый год – один из самых романтичных праздников после Дня святого Валентина. В ролике британского ритейлера все посвящено романтическим чувствам, и даже узоры на свитерах собак говорят именно об этом.
Необычная доставка (Argos)
Подарки может доставлять не только Дедушка Мороз или Санта-Клаус. Иногда в игру вступают и другие сказочные персонажи, например, разноцветные йети. Забавные монстры устраивают веселые катания на коньках. Именно таким яркой и должна быть встреча Нового года, уверены создатели видео.
Работа по праздникам (Boots)
Новый год может застать человека где угодно, даже на работе. Этим героям труда англичане посвятили целый рекламный ролик. Создатели видео закатили праздник нескольким женщинам, обычно отмечающим Рождество не дома.
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