Новости шоу-бизнеса России сегодня, 31.12.2016: тайны звезд, последние новости знаменитостей на сегодняшний день, 31 декабря

В российском шоу-бизнесе, как и прежде, происходит большое количество событий, среди которых на сегодняшний день, 31 декабря, выделяются следующие моменты из жизни звезд: супруг Ксении Собчак рассекретил имя их общего ребенка. Алла Пугачева сыграла на рояле для дочери Игоря Николаева. Настасья Самбурская в очередной раз наткнулась на критику со стороны поклонников.Супруг известной телеведущей Ксении Собчак актер Максим Виторган преподнес неожиданный подарок огромной армии поклонников этой звездной семьи. Наконец-то стало известно имя их общего ребенка. Оказывается, мальчика зовут Платон. Накануне популярный артист опубликовал на своей официальной странице в социальной сети "Инстаграм" фотоснимок, на котором он запечатлен вместе с елочной игрушкой. "С новым!;-))) Спасибо за подарочки!!!" - коротко подписал снимок Виторган. Многочисленные подписчики немедленно решили, что таким оригинальным образом артист сообщил заинтересованной общественности имя их с Ксенией Собчак сына.Примечательно указать на то обстоятельство, что реакция подписчиков блога Виторгана оказалась разношерстной. Одни искренне порадовались за звездных родителей, тогда как нашлись и те, которые высказали свое недоумение. "Наконец то мы узнали имя Вашего сынульки?!:)", " Добрый день, очень громкое и красивое имя, ну у таких родителей только так. Молодцы!!!здоровья и счастья!!!", "Ой как круто! Замечательное имя прекрасному мальчику)", "Платон Виторган режит слух", "Очень красивое имя!!!", "Платон? Неожиданно", "Все таки Платон назвали", "какой подарок людям сделали. Наконец то все будут знать как зовут вашего сына. Можно спокойно встречать Новый год", - написали поклонники.Прославленный композитор и певец Игорь Николаев может похвастаться замечательными отношениями с примой российской эстрады Аллой Пугачевой. Он поддерживает с ней не только творческие контакты, но еще и дружит в семейном плане. В частности, артист является частым гостем в замке Примадонны и ее супруга Максима Галкина. Относительно недавно у Аллы Борисовны и Игоря появилась еще одна общая тема для обсуждения - дети. Оказывается, Николаев с большим удовольствием играет с отпрысками певицы Гарри и Елизаветой. В свою очередь Пугачева старается уделять время и младшей дочери композитора - Веронике.Не исключено, что Примадонна вырастит из девочки настоящую звезду. А пока она приучает ее к музыке, играя на рояле Шопена предновогодними вечерами. Об этом стало известно после анализа свежих записей в блогах знаменитостей, которыми они активно делятся накануне новогодних праздников. Это создает праздничную атмосферу, отмечают поклонники.Популярная актриса Настасья Самбурская часто попадает в щекотливые ситуации из-за своего неординарного характера. А накануне она попала под критику фанатов из-за того, что похвасталась роскошным приобретением - за несколько дней до наступления 2017 года знаменитость приобрела дом. На новой фотографии Самбурская устанавливает елку. "Осуществляй мечты, не будь курицей", - призвала она своих подписчиц. "Дом купила?", "Молодец, поздравляю!", "Вот умничка", "Это очень здорово! Поздравляю! Чудеса случаются, как говорится. Хотя это же честный труд", - отозвались те. Другие слегка позавидовали звезде: "Ну вот, Новый год, а у меня ни елки, ни пентхауса". Но нашлась и такая категория людей, которая попросила артистку быть скромнее.Примечательно отметить, что накануне объявления о приобретении жилища, Настасья в оригинальной манере поздравила поклонников с грядущими праздниками: "С наступающим, адекватики! - А неадекватным ничего не поможет". После этого в очередной раз обострилось противостояние между подписчиками блога Самбурской.

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