Пингвина в фильме «Елки 5» рисовали девять художников

Создатели картины открыли несколько секретов одной из самых ожидаемых лент года. «СтарХиту» стало известно, с какими трудностями столкнулись продюсеры в вопросах графики и в какой момент зрители увидят живого пингвина.

«Символом пятой части картины стал королевский пингвин по кличке Палыч, – рассказала «СтарХиту» продюсер визуальных эффектов Марина Симкина. – Это была идея режиссера Тимура Бекмамбетова. По сюжету фильма «Елки 5» Боря (герой Урганта) мечтает наладить отношения с семьей, ради этого хочет сделать необычный подарок сыну и крадет пингвина из контактного зоопарка друга Жени (герой Светлакова). Палыч сбегает и весь фильм ищет дорогу домой.

Сначала к нам в студию из питомника привезли пингвина породы Гумбольдта – он был маленький, хорошенький, пах рыбой. Мы несколько часов снимали его во всех ракурсах, в движении, планировали воссоздать компьютерную копию. Но под конец поняли, что данный вид мелковат и не будет эффектно смотреться в кадре.

Решили, что для фильма идеально подойдет императорский пингвин – его рост больше метра и вес около 20 кг. Но привезти такого из зоопарка для позирования крайне трудно. Так что нам пришлось перечитать кучу книг по зоологии, научных статей. На протяжении месяца Палыча и его супругу Ксюху отрисовывали девять графических художников. Ксения немного отличается от мужа – у нее брюшко не рыжее, а желтое.

Труднее всего было воссоздать эффект переливающейся шерсти пингвина. Тимур Бекмамбетов лично вносил правки – менял повадки, добавлял трюки.

Настоящий пингвин появится в кадре всего один раз в одном из промороликов – где он вылезает из Фонтанки и проходит мимо спящих бомжей… Это видео мы нашли в интернете. Во всех остальных случаях Палыч – это компьютерная графика».

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