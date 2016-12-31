Тайная вечеря, омерзительная восьмерка и что делал в женских общежитиях Дмитрий Нагиев

Что происходит на съемках «Новогоднего огонька» «Первого», до выхода в эфир держится в строжайшем секрете. Но как вы сами понимаете, я чуть-чуть приоткрою тайну и расскажу об эпизоде, в котором заняты почти все ведущие канала (по новой концепции мы сидим в линейку).

«Как на Тайной вечере», – шутит Иван Ургант. «Нет, мы – великолепная восьмерка», – говорит Аллочка Михеева. «Потому что омерзительная уже была», – парирует Дмитрий Нагиев. Он сидит рядом с Ларисой Гузеевой, с которой Диму связывают общие воспоминания о бурной молодости в Питере.

«Если тщательно осмотреть все подушки в женских общежитиях Санкт-Петербурга, то прическу Нагиева можно собрать обратно», – недавно сделала признание Лариса, и теперь звезда «Голоса» выпытывает у звезды «Давай поженимся!», какие ведущие ей нравятся.

Когда Лариса обрисовывает свой идеал и произносит: «Коренастый, носит очки и не носит волос», Дмитрий заходится от восторга и умоляет громко на всю страну произнести имя. А вот кого назвала Лариса Гузеева, вы узнаете 31 декабря. Включайте телевизор и ловите новогоднее настроение.

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