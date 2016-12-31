"Дом-2" новости и слухи сегодня, 31.12.2016: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 31 декабря

Самые последние новости с телепроекта "Дом-2", актуальные на сегодняшний день, 31 декабря, сообщают о следующей череде событий из жизни участников: Ольга Жемчугова и ее супруг Глеб накануне выбрали детский сад для маленького Миши. Марина Тристановна проинформировала о том, что Валерий Блюменкранц и Тата Абрамсон еще могут вернуться обратно.— У Майи Донцовой появился новый кавалер по имени Петр. Мама девушки, Ирина Михайловна, всесторонне поддерживает Майю, надеясь, что она сумеет обрести личное счастье.— Марина Тристановна объяснила, что Валерий Блюмнекранц и Тата Абрамсон, которые покинули проект несколько дней назад, могут вернуться и закрепиться надолго в качестве участников.— Тем временем, вчера состоялся официальный развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.— Евгения Гусева планирует полететь на Кипр вместе с маленьким Даниэлем, но сделать это проблематично, потому что требуется разрешение отца. В свою очередь Антон Гусев так сильно спешил на встречу с бывшей женой, что угодил в дорожную аварию.— Глеб Жемчугов записал пять треков. Таким образом, альбом полностью готов. Остались некоторые технические моменты. В Москву, к слову сказать, вскоре привезут его сына.— Также следует отметить, что Глеб и Ольга Жемчуговы выбрали детский сад для маленького Миши, а на днях Ольга направится в Братск, дабы забрать ребенка.

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