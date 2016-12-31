Победитель шоу "Голос" в 5-м сезоне, кто выиграл: имя победителя стало известно в финале 30 декабря (видео)

Вчера, 30 декабря 2016 года, состоялся прямой эфир финального выпуска вокального проекта "Голос", в ходе которого с помощью голосования зрителей стал известен победитель.С небольшим отрывом от Александра Панайтова победу одержала Дарья Антонюк. 20-летняя девушка представляла команду Леонида Агутина. Она родилась в городе Зеленогорск Красноярского края, а в настоящий момент обучается в Школе-студии МХАТ. Так уж получилось, что в финальном голосовании победу в проекте "Голос" 5 сезон одержала Дарья Антонюк. За нее телезрители отдали 53,5% голосов. В то время как за Александра Панайтова, который занял второе место в проекте, проголосовали 46,5%.Этот путь был сложным. Более тринадцати тысяч заявок от талантов со всего мира поступило в адрес Первого канала, когда летом объявили кастинг. До слепых прослушиваний дошло меньше сотни. Потом без малого четыре месяца продолжались еженедельные эфиры. На пути к победе пришлось пройти через несколько туров - поединки. нокауты, четверть- и полуфиналы.Для поклонников победа Антонюк оказался приятным сюрпризом. Дело в том, что многие музыкальные критики и эксперты до начала финальной схватке отдавали свое предпочтение Александру Панайтову.Теперь можно предположить, что именно Дарья представит нашу страну на песенном конкурсе "Евровидение" в мае будущего года в Киеве. Тем более, что право определять участника и транслировать полуфиналы и финал в порядке очередности принадлежит Первому каналу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165529-news.html