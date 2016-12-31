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Дочь Леонида Парфенова и Елены Чекаловой выходит замуж

Наследница известной семьи и ее жених обручились в Таиланде. Мария Парфенова получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, бизнесмена Андрея Муравьева в канун Нового года. О радостном событии рассказала мама невесты и будущая теща Елена Чекалова, добавив, что вполне готова к роли бабушки.

Дочь Леонида Парфенова и Елены Чекаловой выходит замуж
Елена Чекалова и Леонид Парфенов
// Фото: «Фейсбук»

В семье известного журналиста Леонида Парфенова и ресторатора и популярного блогера Елены Чекаловой в последние дни уходящего, 2016 года случилось яркое и радостное событие. Дочь Елены и Леонида, 23-летняя Мария Парфенова получила статус невесты, обручившись со своим возлюбленным Андреем Муравьевым. Произошло все на острове Самуи в Таиланде, где дружная семья вместе с детьми и их вторыми половинками весело проводит время, наслаждаясь жаркой декабрьской погодой далеких экзотических мест. Судя по всему, у Елены Чекаловой и Леонида Парфенова сложились прекрасные отношения с женихом своей дочери. На совместных снимках вся компания просто светится от счастья, давая понять, что им очень хорошо и комфортно в обществе друг друга.

О том, что их наследница совсем скоро пойдет под венец, на своей страничке в «Фейсбуке» рассказала Елена Чекалова, добавив, что уже примеряет на себя роль бабушки.

Дочь Леонида Парфенова и Елены Чекаловой выходит замуж
Мария Парфенова
// Фото: «Фейсбук»
«Друзья, у нас в семье сегодня праздник: моя Маша стала невестой Андрея Муравьева. Мне кажется, что обручение под Новый Год - это к счастью», - поделилась радостью Елена Чекалова.

Под ее постом тут же было оставлено множество комментариев с пожеланиями добра и счастья влюбленным. «Поздравления вам и невесте! Счастья им и радости! Помолвка под Новый Год - это волшебство на всю жизнь», «Как же она хороша! Отличный новогодний подарок родителям. Счастья!», - пишут знакомые и друзья семейства.

Стоит отметить, что будущий зять Чекаловой и Парфенова занимается бизнесом, является совладельцем компании, выпускающей шоколад. Мария Парфенова училась в Италии в школе Британского совета. Окончила университет ресторанно-гостиничного бизнеса, успела поработать пиар-директором двух компаний.

Дочь Леонида Парфенова и Елены Чекаловой выходит замуж
Жених Марии Андрей Муравьев
// Фото: «Фейсбук»

Напомним, что не так давно, а именно, в конце июня 2015 года Елена Чекалова и Леонид Парфенов женили сына, Ивана Парфенова, который старше своей сестры Марии на четыре года. Избранницей наследника известного в России семейства стала Мария Бройтман, по профессии девушка – архитектор. Иван Парфенов получил экономическое образование, закончив Миланский университет, является автором нескольких творческих проектов.

А в ноябре этого года жемчужную свадьбу отметили Чекалова и Парфенов. Их дружной семье исполнилось тридцать лет. Чекалова и Парфенов празднуют жемчужную свадьбу в Лондоне

Дочь Леонида Парфенова и Елены Чекаловой выходит замуж
Иван Парфенов с женой Марией, Елена Чекалова, Леонид Парфенов, Мария Парфенова и Андрей Муравьев во время путешествия
// Фото: «Фейсбук»


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