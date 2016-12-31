Ксения Собчак показала свой домашний образ. Телеведущая опубликовала видеозапись с прогулки в парке, где она оделась в нетипичный для себя наряд.
В видеоролике Ксения Собчак в буквальном смысле прыгает от счастья. Телеведущая рада, что в этом году ей не нужно больше работать, и она сможет насладиться временем, проведенным с семьей. Начать свой отдых Собчак решила с прогулки в парке. На звездной маме надеты спортивные штаны, темный рябой свитер и белые угги. Многие подписчики удивились отсутствию элегантных одеяний, которые так любимы Ксенией Собчак. Поклонникам понравилось то, что телеведущая делится с ними своим хорошим настроением и в очередной раз восхитились ее естественной красотой. Для других подписчиков такое радостное поведение осталось загадкой. А недоброжелатели не упустили возможности обвинить Собчак в безвкусице.
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