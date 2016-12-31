Ксения Собчак показала свой домашний образ

В видеоролике Ксения Собчак в буквальном смысле прыгает от счастья. Телеведущая рада, что в этом году ей не нужно больше работать, и она сможет насладиться временем, проведенным с семьей.Начать свой отдых Собчак решила с прогулки в парке. На звездной маме надеты спортивные штаны, темный рябой свитер и белые угги. Многие подписчики удивились отсутствию элегантных одеяний, которые так любимы Ксенией Собчак.Поклонникам понравилось то, что телеведущая делится с ними своим хорошим настроением и в очередной раз восхитились ее естественной красотой. Для других подписчиков такое радостное поведение осталось загадкой. А недоброжелатели не упустили возможности обвинить Собчак в безвкусице.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165503-news.html