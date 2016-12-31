Актриса развелась с Оливьем Мартинесом. По слухам, непримиримые разногласия между супругами возникли из-за склонности французского актера к агрессии. Инсайдеры утверждают, что Холли Берри устала терпеть скандальные выходки бывшего возлюбленного.

Западные журналисты передают, что 50-летняя Холли Берри окончательно рассталась с мужем, 50-летним актером Оливье Мартинесом. По данным корреспондентов, звезда «Бала монстров» первой подала на развод. Сообщается, что после того, как знаменитости разошлись, они остались друзьями и договорились об опеке над сыном. Совместно нажитое имущество артисты пока еще не разделили.

Слухи о том, что в семье Холли Берри не все гладко, ходили очень давно. Информация о серьезных разногласиях между актрисой и ее мужем появилась в прессе осенью прошлого года. Тогда супруги подали заявление на развод, в котором было сказано о непримиримых противоречиях между ними. Тем не менее, по непонятным для общественности причинам артисты тянули с окончательным расставанием. В связи с этим некоторые таблоиды подозревали, что Холли надумала снова сойтись с Оливье. Но эти домыслы оказались далеки от правды: Берри и Мартинес все-таки расстались.

Говорят, что причиной развода артистов стал взрывной характер возлюбленного звезды Голливуда. Французский актер Оливье Мартинес регулярно конфликтует с папарацци и дерется с чересчур назойливыми фотокорреспондентами. А как-то раз он напал на бывшего возлюбленного жены Габриэля Обри. Мартинеса не остановил и тот факт, что манекенщик является отцом первенца его избранницы.

Инсайдеры также утверждают, что на самом деле актеры жили разными жизнями. После того, как Берри родила сына, она с головой ушла в работу. По слухам, Мартинеса такое отношение жены не устраивало, и это становилось причиной ссор с супругой.

Не упрощал отношения пары и сложный характер Холли. Источники из окружения звезды Голливуда сообщают, что она отличается бескомпромиссностью, особенно если это касается больных для актрисы тем, в частности, домашнего насилия. В детстве Берри была свидетельницей того, как ее отец избивал мать, а позднее стала жертвой любимого мужчины. Таблоиды предполагают, что руки в отношении Холли распускал ее первый муж, бейсболист Дэвид Джастис. Сама артистка никак не комментировала эти слухи и не называла имя обидчика.

Напомним, что Берри вышла замуж за звезду фильма «Неверная» в июле 2013 года. До этого у актрисы были романы с Дэвидом Джастисом, Эриком Бене и Габриэлем Обри. Знаменитость воспитывает двоих детей – восьмилетнюю Налу Ариэлу и трехлетнего Масео Роберта.

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