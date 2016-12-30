Стас Пьеха строит дом для бывшей супруги и их совместного сына

По словам Стаса, ему не хватало любви с детства и в один из тяжелых жизненных моментов, друзья посоветовали певцу завести собственную семью. С будущей супругой артист познакомился в больнице, где лечил спазмы в голове, а Наталья спину. Спустя некоторое время пара связала себя узами брака, однако, как признается Пьеха, после того, как пелена сошла и стала обнажаться натура, стали слишком заметны человеческие различия с супругой, а отношения сошли на нет.Однако, как уверяет Стас, с Натальей они остались друзьями, певец часто видится с сыном, однако пока он еще слишком мал для разговоров, а певцу скорее хочется по душам поговорить с ребенком, взяв его за руку. Пьеха тоже вырос без отца и не предполагал, что подобная участь ожидает и его сына, однако считает, что его ребенку повезло больше, так как Стас решил начать строительство дома для бывшей супруги, чтобы чаще встречаться с их общим чадом.

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