Темнокожая звезда Серена Уильямс разочаровала Нагиева

Американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс разочаровала секс-символа России Дмитрия Нагиева. Свое мнение известный в России артист высказал, комментируя спортивные итоги уходящего года.
Спортсменкой года Дмитрий Нагиев назвал фехтовальщицу Яну Егорян. По словам артиста, она привлекла его внимание профессиональностью: не принимает участие в различных маршах и забегах, а просто выходит и делает свое дело, например, выигрывает Олимпиаду. Шоумен заявил, что именно Егорян является для него стимулом для достижения целей.
При этом разочарованием для Нагиева стала прославленная теннисистка Серена Уильямс. Спортсменка потеряла былую форму и неприлично располнела, считает артист. Вот если бы вернуть те времена, когда он проходил службу в армии, то Серена могла бы победить в конкурсе таблоида «Playboy», но от былой красоты теперь не осталось и следа.
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