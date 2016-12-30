Объявлен победитель шоу «Голос»

Сегодня зрители определили, кто достоин первого места. За право называться лучшим боролись четыре артиста - Александр Панайотов, Сардор Милано, Кайрат Примбердиев и Дарья Антонюк. На протяжении трех месяцев поклонники программы с интересом наблюдали за ходом конкурса.

Сегодня завершился популярный проект Первого канала «Голос». Зрители с нетерпением ждали объявления имени победителя и делали все, чтобы первое место занял их фаворит. На протяжении трех месяцев исполнители из разных городов России и зарубежных стран боролись за выход в финал. Четыре музыканта – Александр Панайотов, Сардор Милано, Кайрат Примбердиев и Дарья Антонюк стались показать весь свой талант, чтобы понравиться зрителям и получить наибольшее количество голосов.

На заключительном шоу больше всего аудитории Первого канала понравилась Дарья Антонюк. Она набрала наибольшее количество голосов.

Дарья Антонюк за день до финала пожаловалась своим поклонникам на недомогание. Певица слегла с серьезной болезнью, и, как следствие, была очень расстроена. Певица призналась, что не могла репетировать в полную силу, а потому ее выступление на финале – полная импровизация.

«Конечно же, настрой на финал у меня практически исчез, и я желаю ребятам огромной удачи и блестящих выступлений! Сразу после полуфинала я заболела, довольно сильно. Нос, кашель, больное горло и самое нежеланное, но вытекающее последствие - потеря голоса. Только вчера он стал немного появляться. Репетиций у меня нет и не будет, попробуем импровизировать! Надеюсь, что-нибудь получится! Мне казалось, что полуфинал был самым сложным, а нет! Финал оказался сложнее, чем все, что было до того! Три неслабые песни, «безголосие», трое мужчин против одной дамы, накал страстей и абсолютная депрессия по этому поводу. Пока что я чувствую себя «слетевшей с дистанции», - написала финалистка музыкального конкурса.

На втором месте оказался Александр Панайотов.

Проект «Голос» стал для Александра Панайотова настоящим возрождением. Сразу после «слепых прослушиваний» зрители зачислили его в ряд главных претендентов на победу. Он уверенно проходил один этап конкурса за другим. Как рассказывал Панайотов «СтарХиту», он боялся, что не дойдет до финала.

Звезда «Голоса» Александр Панайотов: «Участники считают меня угрозой»

«Сейчас все происходящее на «Голосе» для меня как в первый раз. В момент выхода на сцену весь мой 13-летний опыт как будто обнуляется, кажется, что я такой же молодой парень, который только приехал в Москву. Не могу понять – то ли это новые ощущения, то ли забытые старые. Тем более, в шоу все на равных - новичок или уже известный артист. Конечно, мне приятно, что есть ряд поклонников, которые появились еще со времен «Народного артиста». Но за эти годы выросло новое поколение, которое до «Голоса» меня не знало», - признавался артист.

Третий по результатам зрительских голосов стал Кайрат Примбердиев.

Кайрат Примбердиев был знаком зрителям по участию в одном из музыкальных проектов. Однако этого артисту из Кыргызстана было недостаточно, и он решил попробовать свои силы в «Голосе». После поединков музыкант покинул команду Леонида Агутина, но его спас Дима Билан. Для Примбердиева участие в музыкальном проекте – это способ найти свою аудиторию в России. Участник «Голоса» Кайрат Примбердиев: «Ради мечты я брался за любую работу»

«Хочу найти продюсера, попробовать начать карьеру здесь, в России. Здесь, конечно, более широкая аудитория, много концертных залов, площадок. Но понимаю, что самому что-то начинать очень сложно. Если не будет предложений, то вернусь в Кыргызстан, продолжу работать у нас в стране. Но тогда попробую свои силы еще и в американском «Голосе», - делился планами Кайрат.

Четвертое место получил Сардор Милано.

У Сардора Милано уже есть победа в музыкальном конкурсе «Главная сцена». Молодой исполнитель ждал пять лет, чтобы оказаться в «Голосе». Артист семь лет назад приехал из Узбекистана, чтобы получить музыкальное образование в Москве. Участник «Голоса» Сардор Милано: «Мне было тяжело уходить от Билана»

«Я окончил Гнесенку по направлению эстрадно-джазового вокала. Лишь два года стал раскрывать в себе потенциал в классической музыке. Часто бываю в Лондоне, у меня там определенные дела, связанные с творчеством. Я понимаю всю сложность жанра, в котором пою, и он, к сожалению, не пользуется спросом. Может, благодаря международному опыту получится реализовать мою мечту», - рассказывал Милано.

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