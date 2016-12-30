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Бывшую супругу Александра Кержакова вновь задержали

Четыре года назад пристрастие Екатерины Сафроновой к наркотикам погубило брак со спортсменом. Александр Кержаков не был удивлен тому, что происходит с его экс-супругой. Сейчас спортсмен воспитывает их общего сына.

Бывшую супругу Александра Кержакова вновь задержали
Екатерина Сафронова
// Фото: «Инстаграм»

Бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Екатерина Сафронова была задержана правоохранительными органами в Санкт-Петербурге. По сообщению СМИ, у женщины была обнаружена денежная купюра, которая была обмазана белым порошком. Бывшую жену знаменитого спортсмена задержали в момент передачи оплаты.

Сам спортсмен не был удивлен тому, что произошло с его бывшей супругой. Несколько лет назад пристрастие к психотропным средствам стало причиной расставания Екатерины и Александра. Футболист воспитывает их общего ребенка вместе с супругой Миланой. Для Кержакова не стало удивительным то, что его бывшую избранницу задержала полиция.

«Могу лишь просто повторить слова профессора медицинской клиники, которые он произнес три года назад. Он ей сказал, что с такими темпами она либо останется под забором, либо окажется в тюрьме. Видимо, он знал, что говорит. Люди должны понять, что не всегда нужно верить СМИ и не всегда женщина и мать является белой и пушистой. У нас общий ребенок, но мне бы очень хотелось, чтобы люди перестали меня ассоциировать с ней. Отношения у меня с Сафроновой закончились очень давно, еще четыре года назад. Ее в нашей жизни нет. Мне вообще все равно. Она не трогает нашу семью, и слава богу. Сын живет в хорошей и благополучной семье», - рассказал спортсмен.

Пока следствие устанавливает, что именно за средство было обнаружено у Сафроновой. Нынешней супруге Милане очень грустно наблюдать за тем, что происходит с матерью ребенка, которого она воспитывает.

Не так давно Екатерина родила прелестную девочку, которую назвала Стефанией. Также у Сафроновой есть старшая наследница София.

«Она не несет ответственности ни за свою жизнь, ни за жизнь детей, не отдает отчета своим поступкам и летит по ниспадающей вниз, — сообщила Милана Кержакова изданию Life. — Эта история — хороший пример, как некоторые массмедиа могут ввести в заблуждение огромное количество людей. Я бы охарактеризовала эту ситуацию двумя тезисами: все тайное становится явным и закон бумеранга никто не отменял. Я не знаю, какое решение в итоге будет принято, потому что на основании инцидента, который произошел, лишение родительских прав органами опеки, скорее всего, будет реализовано».

Однако сама Сафронова не понимает, откуда появилась информация о том, что у нее обнаружили запрещенный препарат. По ее словам, она возвращалась домой, как около подъезда на нее надели наручники два человека. Полицейские осмотрели ее сумку, однако ничего не нашли. В отделении она написала заявление, где рассказала, что у нее нет каких-либо запрещенных средств. 


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