Бывшую супругу Александра Кержакова вновь задержали

Бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Екатерина Сафронова была задержана правоохранительными органами в Санкт-Петербурге. По сообщению СМИ, у женщины была обнаружена денежная купюра, которая была обмазана белым порошком. Бывшую жену знаменитого спортсмена задержали в момент передачи оплаты.
Сам спортсмен не был удивлен тому, что произошло с его бывшей супругой. Несколько лет назад пристрастие к психотропным средствам стало причиной расставания Екатерины и Александра. Футболист воспитывает их общего ребенка вместе с супругой Миланой. Для Кержакова не стало удивительным то, что его бывшую избранницу задержала полиция.
Пока следствие устанавливает, что именно за средство было обнаружено у Сафроновой. Нынешней супруге Милане очень грустно наблюдать за тем, что происходит с матерью ребенка, которого она воспитывает.
Не так давно Екатерина родила прелестную девочку, которую назвала Стефанией. Также у Сафроновой есть старшая наследница София.
«Она не несет ответственности ни за свою жизнь, ни за жизнь детей, не отдает отчета своим поступкам и летит по ниспадающей вниз, — сообщила Милана Кержакова изданию Life. — Эта история — хороший пример, как некоторые массмедиа могут ввести в заблуждение огромное количество людей. Я бы охарактеризовала эту ситуацию двумя тезисами: все тайное становится явным и закон бумеранга никто не отменял. Я не знаю, какое решение в итоге будет принято, потому что на основании инцидента, который произошел, лишение родительских прав органами опеки, скорее всего, будет реализовано».
Однако сама Сафронова не понимает, откуда появилась информация о том, что у нее обнаружили запрещенный препарат. По ее словам, она возвращалась домой, как около подъезда на нее надели наручники два человека. Полицейские осмотрели ее сумку, однако ничего не нашли. В отделении она написала заявление, где рассказала, что у нее нет каких-либо запрещенных средств.
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