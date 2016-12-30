Стали известны наследники состояния Джорджа Майкла. Ими стали родные сестры и крестные дети исполнителя.
После того, как 29 декабря от острой сердечной недостаточности скончался знаменитый британский певец Джордж Майкл, вскоре в СМИ появились данные, кому же достанутся миллионы певца. Как сообщает The Telegraph, значительную долю своего завещания он отдал своим двум сестрам. Известно, что старшая получит около 105 миллионов. Именно она сопровождала артиста на концертах 80-х и была его стилистом.
Что касается крестников, которыми являются дочь и сын музыканта Мартина Кемпа и дочь певицы Джерри Холлиуэлл, они также получат свою долю от любящего Крестного отца.
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