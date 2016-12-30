Фанаты отругали Самбурскую за роскошные подарки

Подпись, оставленная Самбурской под снимком, призывает представительниц слабого пола осуществлять мечты и не уподобляться курицам. В ответ нашлась масса подписчиков, поздравивших ее с приобретением. Но среди фанатов нашлись и завистники, посетовавшие на отсутствие не только особняка, но и новогодней елки.Часть подписчиков попросила Настасью Самбурскую быть скромнее, учитывая кризисные тенденции в российской экономике. Этому предшествовало обращение актрисы к ее адекватным фанатам с новогодним поздравлением. Остальных же она попросила быть сдержанными и добрыми.

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