Фанаты отругали Самбурскую за роскошные подарки

Фанаты отругали Настасью Самбурскую за неприлично дорогой подарок к Новому году. Речь идет о том, что актриса показала в Instagram снимок, на котором устанавливает елку в недавно купленном ею доме.
Подпись, оставленная Самбурской под снимком, призывает представительниц слабого пола осуществлять мечты и не уподобляться курицам. В ответ нашлась масса подписчиков, поздравивших ее с приобретением. Но среди фанатов нашлись и завистники, посетовавшие на отсутствие не только особняка, но и новогодней елки.
Часть подписчиков попросила Настасью Самбурскую быть скромнее, учитывая кризисные тенденции в российской экономике. Этому предшествовало обращение актрисы к ее адекватным фанатам с новогодним поздравлением. Остальных же она попросила быть сдержанными и добрыми.
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