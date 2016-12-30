"Елки-5" могут попасть в Книгу рекордов Гиннеса

Новогодние праздники по традиции в России начинаются с премьеры фильма «Ёлки». Этот год - не исключение. Тимур Бекмамбетов порадовал зрителей пятой частью предновогодних историй, которые снимались по всей стране и даже в космосе. Поговаривают, что лента может попасть в Книгу рекордов Гиннеса.
Главной особенностью новых елок является разнообразие съемочных площадок и съемочной техники. Один из эпизодов был заснят даже на смартфон Сергея Светлакова.
А что касаемо оригинальности, то за то, что в фильме даже появятся кадры настоящих космонавтов, которые играли самих себя на станции МКС, авторы надеются внести фильм в Книгу рекордов Гиннеса.
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