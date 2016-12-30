Филипп Киркоров впервые открыл двери своего дома для журналистов

Показать свои владения российский поп-король согласился в рамках программы «Мужское и женское», которую ведет Юлия Барановская. Помимо экскурсии по дому Филипп Киркоров также представил журналистам своих детей Аллу-Викторию и Мартина.Певец рассказал и небольшую историю, которая связана с интерьером его особняка. Оказалось, что крутая лестница на второй этаж была изготовлена специально по заказу исполнителя и символизирует его непростой путь на вершину эстрадного Олимпа.Филипп Киркоров позволил журналистам провести съемки и в его комнате, где показал все свои награды. Также он упомянул, что этот год стал первым, когда в его доме появилась живая елка. Дети Филиппа были явно в восторге от лесной красавицы, они хвастались красивыми игрушками, которыми украсили ее, а также показали небольшой концерт с песнями и танцами.В конце съемочного дня Филипп Киркоров пригласил журналистов в столовую, где состоялся праздничный ужин в семейной обстановке с подарками и обменом поздравлениями.

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