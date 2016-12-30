Филипп Киркоров впервые открыл двери своего дома для журналистов

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров показал интерьер своего дома журналистам. Перед Новым годом двери особняка звезды впервые открылись для представителей СМИ.
Показать свои владения российский поп-король согласился в рамках программы «Мужское и женское», которую ведет Юлия Барановская. Помимо экскурсии по дому Филипп Киркоров также представил журналистам своих детей Аллу-Викторию и Мартина.
Певец рассказал и небольшую историю, которая связана с интерьером его особняка. Оказалось, что крутая лестница на второй этаж была изготовлена специально по заказу исполнителя и символизирует его непростой путь на вершину эстрадного Олимпа.
Филипп Киркоров позволил журналистам провести съемки и в его комнате, где показал все свои награды. Также он упомянул, что этот год стал первым, когда в его доме появилась живая елка. Дети Филиппа были явно в восторге от лесной красавицы, они хвастались красивыми игрушками, которыми украсили ее, а также показали небольшой концерт с песнями и танцами.
В конце съемочного дня Филипп Киркоров пригласил журналистов в столовую, где состоялся праздничный ужин в семейной обстановке с подарками и обменом поздравлениями.
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