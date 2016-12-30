Константин Райкин был экстренно госпитализирован

Артисту пришлось обратиться за помощью к врачам. Подробности о состоянии здоровья Константина Аркадьевича пока неизвестны. В данный момент журналисты уточняют информацию о самочувствии звезды.

Журналисты сообщают, что 66-летний художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин экстренно госпитализирован. По данным корреспондентов, знаменитость отправляется в НИИ Склифосовского на машине скорой помощи.

Позднее в прессе появилась информация о том, что Райкин обратился к врачам самостоятельно. Звезде понадобилась помощь после недавнего медицинского вмешательства.

Напомним, что несколько дней назад Константин Райкин был прооперирован в Тобольске. Артист находился на гастролях в рамках региональной программы фестиваля «Золотая маска», когда внезапно получил серьезную травму ноги. После этого Райкин был вынужден обратиться за помощью к медицинским специалистам. «Неудачно спустился со ступенек, не заметил одну, упал и порвал мышцу. Ее потом пришили в местной больнице, надеюсь, что хорошо», – рассказывал мужчина представителям СМИ.

В одной из местных больниц Райкина прооперировали под общим наркозом. После этого Константин Аркадьевич блистал на сцене местного театра на протяжении двух дней. Моноспектаклю «Константин Райкин. Своими словами» удалось собрать полные залы. Поклонники знаменитости были поражены его актерской игрой и писали восторженные отзывы в социальных сетях. Они встречали кумира бурными аплодисментами.

Стоит отметить, что случившееся не повлияло на самочувствие Константина Райкина. Артист был бодр и весел, а также дал пресс-конференцию, на которой поделился впечатлениями от Тобольска и прояснил свое самочувствие. Корреспонденты отмечали, что мужчина старается держаться, хотя было видно, что ему больно передвигаться. Журналисты передавали, что звезда хромает при ходьбе.

Тем не менее, Райкин решил воздержаться от участия в спектаклях на сцене столичного «Сатирикона». На сайте культурного учреждения появилась информация о том, что январские постановки, в которых занят артист, заменили на другие. Также сообщалось, что Райкин получил серьезную мышечную травму.

Напомним, что моноспектакль «Константин Райкин. Своими словами» основан на любимых произведениях звезды. По сюжету постановки артист читает стихотворения Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Осипа Мандельштама, Лопе де Вега и Александра Пушкина.

Данных о том, что произошло с Константином Аркадьевичем, пока нет, сообщает телеканал «360».

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