Финалистка шоу «Голос» слегла с болезнью перед эфиром

Дарья Антонюк пожаловалась на плохое самочувствие. Несмотря на недомогание, девушка сделает все, чтобы достойно выступить на самом ответственном этапе конкурса. Сегодня определится победитель музыкального проекта Первого канала.

Сегодня в прямом эфире Первого канала состоится финал популярного проекта «Голос». Из четверых претендентов на победу Дарья Антонюк – единственная девушка и самая юная участница. Однако перед самым ответственным выступлением артистка почувствовала недомогание. Болезнь настолько сбила позитивный настрой певицы, что она заранее почувствовала себя сошедшей с дистанции в борьбе за первое место. Более того, Дарья была не в состоянии репетировать свой номер, а потому сразу предупредила поклонников, что сегодня они увидят полную импровизацию.

«Конечно же, настрой на финал у меня практически исчез, и я желаю ребятам огромной удачи и блестящих выступлений! Сразу после полуфинала я заболела, довольно сильно. Нос, кашель, больное горло и самое нежеланное, но вытекающее последствие - потеря голоса. Только вчера он стал немного появляться. Репетиций у меня нет и не будет, попробуем импровизировать! Надеюсь, что-нибудь получится! Мне казалось, что полуфинал был самым сложным, а нет! Финал оказался сложнее, чем все, что было до того! Три неслабые песни, «безголосие», трое мужчин против одной дамы, накал страстей и абсолютная депрессия по этому поводу. Пока что я чувствую себя «слетевшей с дистанции», - написала финалистка музыкального конкурса.

Дарья рассказала, что делает все, чтобы чувствовать себя бодрой перед заключительным выступлении на «Голосе». Несмотря на недомогание, она надеется, что сможет собрать все силы и достойно выйти на сцену. Она вспомнила все трудности, с которыми ей приходилось сталкиваться в творческой карьере.

«Зато я точно знаю, что всякий труд вознаграждается! Потом в миллиарды раз приятнее осознавать, что ты справился со всеми трудностями! И всякое стремление имеет свою следующую точку, свою кульминацию, которая становится трамплином для отправления на новый этап, к новым вершинам! Просто верьте в меня, даже если я сейчас не очень в это верю! Да будет рассвет! Мы справимся!» - обратилась она к поклонникам.

Фолловеры поспешили поддержать девушку. Они сообщили, что верят в ее победу и будут болеть исключительно за нее. «Кажется, ты и без репетиций всех сделаешь. Пусть голос возвращается! Ждем эфира и верим, верим, верим!», «Даша! Ты сможешь все, мы с тобой! Все смс твои. Ты лучшая несмотря ни на что. Главное будь здорова!», «Даша, держу за тебя кулачки и буду голосовать, как бы ты не спела!» - написали поклонники молодой певицы.

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