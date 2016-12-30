Филипп Киркоров рисковал жизнью во время съемок новогоднего номера

Российский поп-король Филипп Киркоров снял особый новогодний номер, рискуя собственной жизнью. Опасное выступление 49-летнего певца покажут в первые минуты 1-го января на канале «Россия».
Филипп Киркоров, звезда российской эстрады, порадовал своим присутствием практически все новогодние огоньки, которые будут идти на разных каналах в новогоднюю ночь. В рамках одного из таких концертов он по-настоящему рисковал жизнью.
Свою песню Филипп Киркоров исполнил, сидя на ненадежных качелях, которые были закреплены высоко под потолком. При этом в его номере отсутствовала какая-либо страховка.
Фотографию, которая была сделана во время съемок новогоднего огонька, певец опубликовал в своем Instagram. Поклонники российского поп-короля попросили своего кумира больше не рисковать жизнью ради зрелищности и помнить о детях.
Напомним, что в преддверии Нового года Филипп Киркоров пустил журналистов одного из российских каналов в свой дом и познакомил со своей дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином.
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