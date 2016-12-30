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Филипп Киркоров рисковал жизнью во время съемок новогоднего номера

Российский поп-король Филипп Киркоров снял особый новогодний номер, рискуя собственной жизнью. Опасное выступление 49-летнего певца покажут в первые минуты 1-го января на канале «Россия».

Филипп Киркоров рисковал жизнью во время съемок новогоднего номера


Филипп Киркоров, звезда российской эстрады, порадовал своим присутствием практически все новогодние огоньки, которые будут идти на разных каналах в новогоднюю ночь. В рамках одного из таких концертов он по-настоящему рисковал жизнью.

Свою песню Филипп Киркоров исполнил, сидя на ненадежных качелях, которые были закреплены высоко под потолком. При этом в его номере отсутствовала какая-либо страховка.

Филипп Киркоров рисковал жизнью во время съемок новогоднего номера


Фотографию, которая была сделана во время съемок новогоднего огонька, певец опубликовал в своем Instagram. Поклонники российского поп-короля попросили своего кумира больше не рисковать жизнью ради зрелищности и помнить о детях.

Напомним, что в преддверии Нового года Филипп Киркоров пустил журналистов одного из российских каналов в свой дом и познакомил со своей дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином.


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