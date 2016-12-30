Авторизация
 
  • 18:09 – Мужское / Женское. В гостях у Филиппа Киркорова 30.12.2016 
  • 18:09 – РФ приняла первые ответные меры на новые санкции США‍ 
  • 17:58 – Ученые назвали правила, которые позволят в Новом году начать новую счастливую жизнь 
  • 17:58 – Паркурщик перенёс образ главного героя игры Super Mario Run в реальность 


Приговор Варваре Карауловой стал трагедией для ее отца

Родитель девушки, которую осудили на несколько лет за попытку присоединиться к террористической организации, поделился эмоциями с журналистами. Павел Караулов откровенно признался в том, что не может смириться с наказанием дочери.

Приговор Варваре Карауловой стал трагедией для ее отца
Варвара Караулова
// Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На прошлой неделе в Москве объявили приговор бывшей студентке МГУ Варваре Карауловой. 21-летнюю девушку обвиняли в попытке присоединиться к запрещенной в России организации «Исламское государство». Московский окружной суд признал ее виновной и приговорил к 4,5 годам колонии общего режима.

Варвара Караулова отправится в колонию

Отец девушки Павел Караулов говорил журналистам, что приговор дочери стал для него полной неожиданностью. Недавно мужчина дал интервью, в котором более подробно рассказал о том, что чувствует после судебного процесса над девушкой. Мужчина не намерен сдаваться и начал ходатайство об апелляции.  

«Для меня это величайшая трагедия. То, чего не может быть... Адвокаты подали апелляционную жалобу в Верховный суд… Прогнозы в данном случае неблагодарная тема. Но у меня высокая уверенность, что все это рассыплется на уровне Европейского суда по правам человека», – сообщил мужчина.

Приговор Варваре Карауловой стал трагедией для ее отца
Павел Караулов
// Фото: социальные сети

Корреспонденты спросили у Караулова, не раскаивается ли он в том, что поднял шум, когда объявил об исчезновении дочери весной прошлого года. Напомним, что именно родитель девушки стал инициатором масштабной кампании по поиску Варвары. Тогда Павел подключал к этому процессу всех, кого знал, писал заявления в прокуратуру, МВД и ФСБ. Пост Караулова о помощи набрал огромное количество репостов в первые же два дня после публикации. Около 20 тысяч человек поделились им на своих страницах в социальных сетях, а телефон мужчины не смолкал.

«Я абсолютно не жалею о том, что сделал. И я, и Варя — мы понимаем, как близко она была к аду, когда я ее вытащил. Радостно то, что она жива, здорова, у нее больше нет болезненной зависимости. И на мир она смотрит другими глазами. Если бы не тот шум в мае, последствия могли быть более драматичными», — ответил отец осужденной.

Мужчина также рассказал о том, чем сейчас занимается его дочь. По словам Караулова, девушка много учится, читает учебники по латыни и лекции по физике, не забывает о художественной литературе. Благодаря усердной работе Варваре удалось освоить идиш. Мужчина откровенно признался «Медузе», что она очень сильно расстроена последними событиями, но произошедшее сделало ее взрослее и серьезнее.  


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165393-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.2301
-0.25%
72.8439
+0.48%
1.1413
-0.88%
0.2079
-0.29%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 311
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 246
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 974
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 914
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 856
  • 0
Очевидец рассказал о
  • 07:07
  • 838
  • 0
Список и Фото всех погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи 25 12 2016
  • 18:55
  • 804
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 706
  • 0
Мужское / Женское. В гостях у Филиппа Киркорова 30.12.2016
  • 18:09
  • 0
  • 0
РФ приняла первые ответные меры на новые санкции США‍
  • 18:09
  • 0
  • 0
Ученые назвали правила, которые позволят в Новом году начать новую счастливую жизнь
  • 17:58
  • 3
  • 0
Паркурщик перенёс образ главного героя игры Super Mario Run в реальность
  • 17:58
  • 3
  • 0
В Италии умер создатель «Киндер-сюрприза» Уильям Сэлис
  • 17:32
  • 12
  • 0
Даарио Нахариса из «Игры престолов» признали самым красивым мужчиной
  • 17:32
  • 14
  • 0
Новогодние салаты 2017 на скорую руку, простые и вкусные
  • 17:30
  • 19
  • 0
Как работает метро в новогоднюю ночь в Москве: важная информация по графику работы метрополитена
  • 17:30
  • 12
  • 0
Мужское / Женское. В гостях у Филиппа Киркорова 30.12.2016
  • 18:09
  • 0
  • 0
РФ приняла первые ответные меры на новые санкции США‍
  • 18:09
  • 0
  • 0
Ученые назвали правила, которые позволят в Новом году начать новую счастливую жизнь
  • 17:58
  • 3
  • 0
Паркурщик перенёс образ главного героя игры Super Mario Run в реальность
  • 17:58
  • 3
  • 0
В Италии умер создатель «Киндер-сюрприза» Уильям Сэлис
  • 17:32
  • 12
  • 0
Даарио Нахариса из «Игры престолов» признали самым красивым мужчиной
  • 17:32
  • 14
  • 0
Новогодние салаты 2017 на скорую руку, простые и вкусные
  • 17:30
  • 19
  • 0
Как работает метро в новогоднюю ночь в Москве: важная информация по графику работы метрополитена
  • 17:30
  • 12
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров