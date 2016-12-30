Приговор Варваре Карауловой стал трагедией для ее отца

Родитель девушки, которую осудили на несколько лет за попытку присоединиться к террористической организации, поделился эмоциями с журналистами. Павел Караулов откровенно признался в том, что не может смириться с наказанием дочери.

На прошлой неделе в Москве объявили приговор бывшей студентке МГУ Варваре Карауловой. 21-летнюю девушку обвиняли в попытке присоединиться к запрещенной в России организации «Исламское государство». Московский окружной суд признал ее виновной и приговорил к 4,5 годам колонии общего режима.

Варвара Караулова отправится в колонию

Отец девушки Павел Караулов говорил журналистам, что приговор дочери стал для него полной неожиданностью. Недавно мужчина дал интервью, в котором более подробно рассказал о том, что чувствует после судебного процесса над девушкой. Мужчина не намерен сдаваться и начал ходатайство об апелляции.

«Для меня это величайшая трагедия. То, чего не может быть... Адвокаты подали апелляционную жалобу в Верховный суд… Прогнозы в данном случае неблагодарная тема. Но у меня высокая уверенность, что все это рассыплется на уровне Европейского суда по правам человека», – сообщил мужчина.

Корреспонденты спросили у Караулова, не раскаивается ли он в том, что поднял шум, когда объявил об исчезновении дочери весной прошлого года. Напомним, что именно родитель девушки стал инициатором масштабной кампании по поиску Варвары. Тогда Павел подключал к этому процессу всех, кого знал, писал заявления в прокуратуру, МВД и ФСБ. Пост Караулова о помощи набрал огромное количество репостов в первые же два дня после публикации. Около 20 тысяч человек поделились им на своих страницах в социальных сетях, а телефон мужчины не смолкал.

«Я абсолютно не жалею о том, что сделал. И я, и Варя — мы понимаем, как близко она была к аду, когда я ее вытащил. Радостно то, что она жива, здорова, у нее больше нет болезненной зависимости. И на мир она смотрит другими глазами. Если бы не тот шум в мае, последствия могли быть более драматичными», — ответил отец осужденной.

Мужчина также рассказал о том, чем сейчас занимается его дочь. По словам Караулова, девушка много учится, читает учебники по латыни и лекции по физике, не забывает о художественной литературе. Благодаря усердной работе Варваре удалось освоить идиш. Мужчина откровенно признался «Медузе», что она очень сильно расстроена последними событиями, но произошедшее сделало ее взрослее и серьезнее.

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