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Филипп Киркоров похвастался новогодней обстановкой в особняке

Король отечественной поп-сцены продемонстрировал съемочной группе свой дом. Главным украшением жилища Филиппа Киркорова стала роскошная живая елка высотой в пять метров. На лесной красавице висели разноцветные шары, а также игрушки с портретами всей семьи.

Филипп Киркоров похвастался новогодней обстановкой в особняке
Филипп Киркоров
// Фото: Сергей Джевахашвили

Поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров и двое его детей, Мартин и Алла-Виктория, с нетерпением ждут Нового года. Знаменитый певец с шиком украсил свой дом к торжеству. В роскошном особняке он поставил пятиметровую живую елку. Артист показал ведущей программы «Мужское/женское» Юлии Барановской праздничное убранство. Она пришла в гости к Филиппу Киркорову вместе со своим тремя детьми – Арсением, Яной и Артемом. Певец с удовольствием провел экскурсию для семьи Барановской. В первую очередь всем бросилась в глаза огромная лесная красавица. 

«У меня первый раз в жизни дома настоящая елка, всю жизнь были искусственные. Сначала говорили, что мусора много, потом, что аллергия. Теперь я вырос, аллергии уже нет. Не просто метровую, двухметровую, а пятиметровую настоящую елку», - сообщил Киркоров.

Филипп Киркоров похвастался новогодней обстановкой в особняке
Филипп Киркоров вместе с детьми наряжал елку
// Фото: Кадр программы «Мужское/женское»

Юлия вместе с детьми были поражены размерами дерева. Телеведущая обратила внимание на то, что на елке висели необычные игрушки – шары с портретами всей звездной семьи. Филипп Киркоров признался, что это подарки от его поклонников. Барановская поинтересовалась, написали ли дети короля отечественной поп-сцены письма Деду Морозу. Оказалось, что Мартин и Алла-Виктория ничего не просили у сказочника. Юлия предположила, что Киркоров сам исполняет все желания своих детей. Он признался, что души не чает в малышах. После рождения сына и дочери у него появился смысл жизни.

Филипп признался, что никогда заранее не составляет план встречи Нового года. 

«У нас всегда все спонтанно, идея рождается буквально 31 декабря. Дедушка Бедрос наряжается Дедом Морозом, это всегда для них сюрприз. Это традиция с детства, его любимая забава», - рассказал Киркоров.

Филипп Киркоров похвастался новогодней обстановкой в особняке
Юлия Барановская была поражена размером лесной красавица
// Фото: Кадр программы «Мужское/женское»

Певец мечтает сохранить веру в новогоднее чудо для своих детей. Сам артист до 10 лет надеялся, что Дед Мороз существует и был очень разочарован, когда узнал, что это вымышленный персонаж.

В особняке Киркорова, декорированном новогодними гирляндами и еловыми венками, чувствовалась праздничная атмосфера. В столовой вся большая семья Филиппа Бедросовича собралась за торжественным ужином. Под елкой дети обнаружили подарки – девочки получили кукол, а мальчики были в восторге от машинок.  

Филипп Киркоров похвастался новогодней обстановкой в особняке
В детской комнате также украшена елка
// Фото: Кадр программы «Мужское/женское»
Филипп Киркоров похвастался новогодней обстановкой в особняке
Филипп Киркоров провел экскурсию по своему дому
// Фото: Кадр программы «Мужское/женское»
Филипп Киркоров похвастался новогодней обстановкой в особняке
Особняк Филиппа Киркорова
// Фото: Кадр программы «Мужское/женское»
Филипп Киркоров похвастался новогодней обстановкой в особняке
За торжественным ужином собралась вся семья
// Фото: Кадр программы «Мужское/женское»
Филипп Киркоров похвастался новогодней обстановкой в особняке
Во всем доме чувствовалась праздничная атмосфера
// Фото: Кадр программы «Мужское/женское»


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