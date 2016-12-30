Филипп Киркоров похвастался новогодней обстановкой в особняке

Поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров и двое его детей, Мартин и Алла-Виктория, с нетерпением ждут Нового года. Знаменитый певец с шиком украсил свой дом к торжеству. В роскошном особняке он поставил пятиметровую живую елку. Артист показал ведущей программы «Мужское/женское» Юлии Барановской праздничное убранство. Она пришла в гости к Филиппу Киркорову вместе со своим тремя детьми – Арсением, Яной и Артемом. Певец с удовольствием провел экскурсию для семьи Барановской. В первую очередь всем бросилась в глаза огромная лесная красавица.
Юлия вместе с детьми были поражены размерами дерева. Телеведущая обратила внимание на то, что на елке висели необычные игрушки – шары с портретами всей звездной семьи. Филипп Киркоров признался, что это подарки от его поклонников. Барановская поинтересовалась, написали ли дети короля отечественной поп-сцены письма Деду Морозу. Оказалось, что Мартин и Алла-Виктория ничего не просили у сказочника. Юлия предположила, что Киркоров сам исполняет все желания своих детей. Он признался, что души не чает в малышах. После рождения сына и дочери у него появился смысл жизни.
Филипп признался, что никогда заранее не составляет план встречи Нового года.
Певец мечтает сохранить веру в новогоднее чудо для своих детей. Сам артист до 10 лет надеялся, что Дед Мороз существует и был очень разочарован, когда узнал, что это вымышленный персонаж.
В особняке Киркорова, декорированном новогодними гирляндами и еловыми венками, чувствовалась праздничная атмосфера. В столовой вся большая семья Филиппа Бедросовича собралась за торжественным ужином. Под елкой дети обнаружили подарки – девочки получили кукол, а мальчики были в восторге от машинок.
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