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Звезду «Чародеев» Александру Яковлеву превратили в голливудскую диву

Гостьей предновогоднего выпуска «Модного приговора» стала актриса Александра Яковлева. Дочь отправила ее на программу, так как устала видеть маму в скучных и строгих костюмах, которые та носит много лет.

Звезду «Чародеев» Александру Яковлеву превратили в голливудскую диву
Александра Яковлева работает в данный момент на железной дороге
// Фото: «Инстаграм»

Героиней нового выпуска программы «Модный приговор» стала звезда советской киноленты «Чародеи». Она сыграла в новогодней картине заведующую отделом экспериментальной магии и невесту главного героя Ивана. Однако вскоре после этого фильма артистка покинула мир кино. По ее словам, перестройка полностью изменила жизнь. 

В данный момент Александра Евгеньевна работает железнодорожником. За свою жизнь женщина получила пять высших образований и попробовала себя в разных сферах. На программу ее отправила дочь Лиза. «Нужно возвращение к красивым платьям», - отметила наследница Яковлевой. Женщина согласилась, что ей необходимо пересмотреть свои наряды. Эвелина Хромченко заявила, что гардероб актрисы говорит о том, что у женщины было очень мало выходных дней. Среди всех вещей встречаются лишь одни рубашки и строгие пиджаки. Яковлева также согласилась с ведущими передачи.

«Я не пошла на последний кинофестиваль. Мне было просто не в чем», - рассказала Александра.

Звезду «Чародеев» Александру Яковлеву превратили в голливудскую диву
Александра Яковлева в образе от стилистов
// Фото: Кадр из программы

К слову, жакет, в котором появилась на съемках Яковлева, был разработан ею самой. «Мы можем гордиться, что у нас в РЖД работают такие люди», - отметил Александр Васильев. Несмотря на это, специалист также подтвердил, что актрисе нужны изменения, чтобы она выглядела настоящей женщиной, а не только работником железной дороги. 

Первым нарядом, который примерила звезда, стал брючный костюм. Надежда Бабкина не оценила этот образ. Ведущая посчитала, что ей больше подошли бы юбки. Второй костюм из атласной ткани смотрелся гораздо выигрышнее. 

Звезду «Чародеев» Александру Яковлеву превратили в голливудскую диву
Александра Яковлева
// Фото: Кадр из программы

Третьим нарядом стал ансамбль в серебристых оттенках. В финале шоу Александра появилась в платье синего цвета с пайетками. Надежда Бабкина оценила этот образ. «Вот теперь перед нами та самая кинодива и прекрасная Аленушка». Яковлева осталась в восторге от этого лука. 

Звезду «Чародеев» Александру Яковлеву превратили в голливудскую диву
Александра Яковлева
// Фото: Кадр из программы

В конца передачи к 59-летней актрисе вышли ее родные, чтобы поздравить с ярким преображением. «Теперь я не знаю, можно ли бабушку называть бабушкой», - сказал ее внук. Поскольку эфир программы был новогодним, Яковлевой подарили три комплекта одежды, хотя обычно, по правилам передачи, стилисты не презентуют столько костюмов.

Звезду «Чародеев» Александру Яковлеву превратили в голливудскую диву
Вечерний образ звезды «Чародеев»
// Фото: Кадр из программы


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