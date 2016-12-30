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Ксения Собчак и Максим Виторган рассекретили имя сына

Звездная пара перестала хранить молчание. Недавно Максим Виторган поделился фотографией, на которой запечатлен один из подарков новорожденному малышу. На снимке, выложенном актером в Сети, можно увидеть именную звезду наследника знаменитостей.

Ксения Собчак и Максим Виторган рассекретили имя сына
Ксения Собчак и Максим Виторган
// Фото: "Инстаграм"

В ноябре этого года Ксения Собчак подарила мужу Максиму Виторгану очаровательного мальчика. Роды ведущей прошли в элитном госпитале «Лапино». До недавнего времени знаменитости предпочитали тщательно скрывать подробности личной жизни и не сообщали имя малыша. Поклонники звездной пары выдвигали множество самых разных версий, но ни одна из них не подтвердилась. Как выяснилось, наследника Собчак и Виторгана назвали Платоном. Такой вывод фанаты Ксении и Максима сделали после того, как увидели снимок известного актера в «Инстаграме». На фото артист держит именную звезду.

«С новым! Спасибо за подарочки!» – поделился Виторган.

Фолловеры Виторгана пожелали его семье всего наилучшего. «Очень красивое имя», «Моего сына тоже зовут Платон», «Молодцы, здоровья и счастья вам», «Чудесно звучит», – обсуждали подписчики артиста.

К слову, на днях Ксения Собчак подвела итоги года и призналась, что искренне счастлива быть матерью. Знаменитость и ее супруг души не чают в очаровательном малыше. «Как бы ни было тяжело, как бы ни играли гормоны, как бы не вели себя окружающие, теперь у меня есть кто-то, кто всегда и безусловно меня любит. И рад мне. Всегда. А со всем остальным я справлюсь. Не впервой», –  комментировала Собчак в своем микроблоге.

Тем не менее, известная ведущая не стремится к тому, чтобы делиться с поклонниками радостями нового этапа в своей жизни.

«Дорогие мои уполномоченные по правам моего ребенка, обращаюсь сейчас к читателям моего блога, которые не устают писать мне посты в стиле «а как же малыш» и «ты же мать-кукушка». Неужели вы думаете, что мне было бы тяжело заполнить ленту вот такими вот фоточками с прогулок, мимишными фотографиями малыша, мужа и прочих домашних сладостей, как это делает огромное большинство родивших звезд в поисках «улучшения имиджа»? Я не стремлюсь вам нравиться, поэтому в своем блоге о моде и стиле жизни я делюсь только тем, чем считаю нужным», – признавалась звезда.

В СМИ появлялась информация о том, что Собчак и Виторган называли сына Платоном, но сами звезды воздерживались от комментариев по этому поводу. «СтарХит» связывался с окружением знаменитостей, однако там сочли, что подобный слух – юмор Ксении и Максима. Отметим, что ранее Виторган неоднократно шутил в Интернете по поводу прибавления в своей семье.  


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