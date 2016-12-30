Радик Юльякшин поборется за звание «Человек года» с «мастодонтами» элиты

27-летнего Радика Юльякшина из Башкирии номинировали на звание «Человек года». Пик известности молодого певца пришелся на 2016 год, когда о нем заговорил весь Татарстан. Сам молодой человек никак не ожидал такой чести и заметил, что ему предстоит бороться с настоящими «мастодонтами» элиты.
Радик Юльякшин больше известен под псевдонимом Элвин Грей. 27-летний певец далеко не новичок на эстраде, однако, весь Татарстан заговорил о нем только после выступления на фестивале «Татар жыры – 2016», где он заменил певца Салавата, который считается главным любимцем татарской публики.
Молодой певец поднимается на эстрадный Олимп семимильными шагами. За месяц он смог добиться пяти аншлагов в зале «Пирамида», который считается одной из роскошнейших площадок в Татарстане. На его концерты приходится публика в возрасте от пять до 85 лет и этот факт нисколько не смущает Радика Юльякшина, который просто творит на радость публике.
Новость о его номинировании на звание «Человек года» застала певца врасплох. Молодой человек никак не ожидал, что его удостоят такой чести и, конечно, он не рассчитывал, что попадет в один список с «мастодонтами» татарской элиты.
Стоит отметить, что по результатам голосования, которое сейчас проходит на одном из онлайн-порталов Татарстана, Радик имеет все шансы на победу.
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