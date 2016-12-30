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  • 13:28 – В Саду им. Баумана установили интерактивный арт-объект «Ледяной орган» 


В Саду им. Баумана установили интерактивный арт-объект «Ледяной орган»

Скульптура выполнена из настоящего озерного льда и реагирует на прикосновение – загорается подсветка и активируется музыкальный сэмпл.

В Саду им. Баумана установили интерактивный арт-объект «Ледяной орган»

// Фото: Пресс-служба

В детстве все читали сказку Г.Х. Андерсена о Снежной Королеве, живущей в ледяном дворце в Лапландии. Современные технологии позволяют сделать фантазии реальностью. «Ледяной орган» – это одновременно и сказочный предмет, и объект современного искусства.

При прикосновении руки к каждой из труб органа воспроизводится аккорд и активируется подсветка. Трёхоктавный орган рассчитан на игру как одного, так и нескольких участников. При слаженной игре рождаются новые неповторимые мелодии. Общая звуковая композиция составлена так, что вне зависимости от порядка исполнения сэмплов не будет возникать дисгармонии.

Аудиовизуальная инсталляция – авторская разработка группы «Fotometria». Идея родилась благодаря опытам со льдом и датчиками контакта. Автор проекта Яна Ковальская и инженер Тимофей Коршунов спроектировали конструкцию и технологию реализации объекта. Мелодии для «Ледяного органа» записаны композитором и титулярным органистом московского Кафедрального католического собора Анной Ветлугиной.

Орган установили на территории катка в Саду им. Баумана. При устойчивой минусовой температуре объект будет работать до конца зимы.

В Саду им. Баумана установили интерактивный арт-объект «Ледяной орган»
В Саду им. Баумана установили интерактивный арт-объект «Ледяной орган»
// Фото: Пресс-служба
В Саду им. Баумана установили интерактивный арт-объект «Ледяной орган»

// Фото: Пресс-служба


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