В Саду им. Баумана установили интерактивный арт-объект «Ледяной орган»

В детстве все читали сказку Г.Х. Андерсена о Снежной Королеве, живущей в ледяном дворце в Лапландии. Современные технологии позволяют сделать фантазии реальностью. «Ледяной орган» – это одновременно и сказочный предмет, и объект современного искусства.
При прикосновении руки к каждой из труб органа воспроизводится аккорд и активируется подсветка. Трёхоктавный орган рассчитан на игру как одного, так и нескольких участников. При слаженной игре рождаются новые неповторимые мелодии. Общая звуковая композиция составлена так, что вне зависимости от порядка исполнения сэмплов не будет возникать дисгармонии.
Аудиовизуальная инсталляция – авторская разработка группы «Fotometria». Идея родилась благодаря опытам со льдом и датчиками контакта. Автор проекта Яна Ковальская и инженер Тимофей Коршунов спроектировали конструкцию и технологию реализации объекта. Мелодии для «Ледяного органа» записаны композитором и титулярным органистом московского Кафедрального католического собора Анной Ветлугиной.
Орган установили на территории катка в Саду им. Баумана. При устойчивой минусовой температуре объект будет работать до конца зимы.
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