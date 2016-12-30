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Певица Златаслава завершила новогоднюю акцию «Азбуки Вкуса» и Фонда «Подари жизнь»

Благотворительная акция завершается.

Певица Златаслава завершила новогоднюю акцию «Азбуки Вкуса» и Фонда «Подари жизнь»
Златаслава
// Фото: Пресс-служба

Специально к новогодним и рождественским праздникам в ассортименте «Азбуки Вкуса» появились тематические коллекции игрушек «Традиции» и «Праздник», часть средств от продаж которых будет передана фонду «Подари жизнь», помогающему детям с онкологическими заболеваниями.

Благотворительную акцию традиционно поддерживают российские эстрадные звёзды, а также звёзды кино, театра, телевидения и спорта. В ноябре и декабре к акции присоединились музыкальные исполнители Жасмин, Анастасия Задорожная, Денис Клявер и Ольга Орлова, телеведущие Александр Гордон и Юлия Барановская, олимпийские чемпионки Мария Киселёва и Анжелика Тиманина, иллюзионисты Андрей и Сергей Сафроновы, актёры Дмитрий Харатьян и Сергей Чирков, а также артист и продюсер Александр Цекало.  Завершить акцию выпала честь эстрадной исполнительнице Златаславе, которая нашла в своём графике время, чтобы вместе с сыном Георгием подъехать в супермаркет «Азбука Вкуса» на Трубной площади и украсить свою «ёлочку добра».

«Благотворительность - это сердечность, неравнодушие и, конечно же, творение добра! Мы никогда не должны отворачиваться от чужой беды, потому что она не чужая. Моя жизненная философия: поделись с другим, да прибудет и к тебе!» - призналась певица.

Златаслава также поделилась своими творческими планами на 2017 год: «В будущем году я планирую выпустить два альбома совершенно разных форматов. Один альбом, с музыкой, которую уже привыкли слышать от проекта Златаслава - это весёлые, танцевальные, праздничные песни. А второй – диско-музыка, современная, стильная, клубная. Так же в 2017-м я планирую сделать свой первый сольный концерт в Москве и исполнить свою заветную мечту – сделать авторский проект на телевидении. Надеюсь, что всё получится! Нужно только очень верить в своё дело и много трудиться!».

Певица также передала свои новогодние пожелания покупателям «Азбуки Вкуса»: «Хочу пожелать всем добра, бескорыстных поступков, сердечности, здоровья, семейного счастья и мира в доме! Всем деткам желаю радости, веселья и настоящего детства. Детство так быстро проходит, но остаётся с нами на всю жизнь! Счастья всем и любви!»

Певица Златаслава завершила новогоднюю акцию «Азбуки Вкуса» и Фонда «Подари жизнь»

// Фото: Пресс-служба


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