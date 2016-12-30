Сергей Сафронов о разрыве с женой: «Для меня это стало сюрпризом»

Накануне стало известно о том, что Сергей Сафронов разошелся с женой Марией. Об этом возлюбленная иллюзиониста сообщила в социальных сетях. Она поблагодарила Сергея за годы, проведенные в браке, а также поведала о том, что осталась в хороших отношениях со звездой. Спустя сутки Сафронов рассказал «СтарХиту» о том, что случилось в его семье. Мужчина подтвердил новость о расставании с супругой. Он также пролил свет на причины, по которым это произошло.
Сергей Сафронов расстался с женой
Сафронов поведал о том, что супруга ревновала его к поклонницам. По словам Сафронова, это становилось поводом для многочисленных ссор. «У нас постоянно концерты в разных городах, – продолжает Сафронов, – а декабрь для всех артистов – самый загруженный. Конечно, после шоу любой нормальный артист никому не откажет в совместной фотографии. Потом в интернете появляются различные фото с девушками, которые зачастую сопровождаются весьма неоднозначными фразами типа «Спасибо тебе, Сережа! Это было незабываемо…» Так рождаются догадки у моей жены, и я ее понимаю. Но за мной нет греха!»
По признанию Сафронова, после работы он очень сильно уставал и не мог расслабиться дома. «Мне хочется простого тепла и «обнимашек», а вместо этого «вынос мозга», – говорит звезда.
Сергей также сообщил о том, что они с Марией намерены подать заявление на развод после праздников. Новый год иллюзионист встретит отдельно от семьи.
Напомним, что Сергей Сафронов женился на Марии в 2011 году. У пары подрастает двое очаровательных детей – дочь Алина и сын Владимир. По словам супруги знаменитости, проблемы в ее отношениях с мужем начались давно. Сергей и Мария пытались сохранить видимость семейного благополучия ради наследников, но у них этого не получилось.
«Больше я не являюсь частью семьи Сафроновых. Мы с Сережей все решили мирно и обо всем договорились. Это должно было случиться раньше, но из-за детей приходилось проявлять терпение и дожидаться, пока они вырастут. До пенсии ждать мы не собирались… Хочу сказать огромное спасибо за все, мне было приятно провести эту часть жизни с тобой. Рада, что мы остались друзьями», – писала Мария в одной из своих социальных сетей.
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