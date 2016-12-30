Сергей Сафронов о разрыве с женой: «Для меня это стало сюрпризом»

Вчера стало известно о том, что известный иллюзионист разошелся с супругой. Сергей Сафронов рассказал «СтарХиту» о том, что послужило причиной его серьезной размолвки с избранницей. Несмотря на то, что мужчина живет отдельно от семьи, решение Марии подать на развод стало для него полной неожиданностью.

Накануне стало известно о том, что Сергей Сафронов разошелся с женой Марией. Об этом возлюбленная иллюзиониста сообщила в социальных сетях. Она поблагодарила Сергея за годы, проведенные в браке, а также поведала о том, что осталась в хороших отношениях со звездой. Спустя сутки Сафронов рассказал «СтарХиту» о том, что случилось в его семье. Мужчина подтвердил новость о расставании с супругой. Он также пролил свет на причины, по которым это произошло.

Сергей Сафронов расстался с женой

«Мы постоянно находились в разъездах, мало времени проводили вместе, – делится со «СтарХитом» Сергей. – Общение происходило в основном по телефону, но даже так мы умудрялись ссориться. Маше постоянно казалось, что я ей изменяю. Каждый раз я успокаивал ее, объяснял, что все это она себе придумала. Так и жили от случая к случаю».

Сафронов поведал о том, что супруга ревновала его к поклонницам. По словам Сафронова, это становилось поводом для многочисленных ссор. «У нас постоянно концерты в разных городах, – продолжает Сафронов, – а декабрь для всех артистов – самый загруженный. Конечно, после шоу любой нормальный артист никому не откажет в совместной фотографии. Потом в интернете появляются различные фото с девушками, которые зачастую сопровождаются весьма неоднозначными фразами типа «Спасибо тебе, Сережа! Это было незабываемо…» Так рождаются догадки у моей жены, и я ее понимаю. Но за мной нет греха!»

По признанию Сафронова, после работы он очень сильно уставал и не мог расслабиться дома. «Мне хочется простого тепла и «обнимашек», а вместо этого «вынос мозга», – говорит звезда.

Сергей также сообщил о том, что они с Марией намерены подать заявление на развод после праздников. Новый год иллюзионист встретит отдельно от семьи.

«Мне жаль, что так все получилось… Лично для меня это стало сюрпризом. Месяц назад после очередной ссоры я собрал свои вещи и переехал в отдельную квартиру. Не окончательно, на время, чтобы дать ей понять, что больше так не могу… Я всегда спокойно относился к штампу в паспорте – есть он или нет. Хочет развестись – препятствовать не буду. Мои дети навсегда останутся моими. Я по-прежнему буду проводить с ними время. Уже приготовил подарки на Новый год и 31 числа обязательно поздравлю! А с Машей постараемся сохранить хорошие отношения – мы же взрослые люди!» – поделился иллюзионист.

Напомним, что Сергей Сафронов женился на Марии в 2011 году. У пары подрастает двое очаровательных детей – дочь Алина и сын Владимир. По словам супруги знаменитости, проблемы в ее отношениях с мужем начались давно. Сергей и Мария пытались сохранить видимость семейного благополучия ради наследников, но у них этого не получилось.

«Больше я не являюсь частью семьи Сафроновых. Мы с Сережей все решили мирно и обо всем договорились. Это должно было случиться раньше, но из-за детей приходилось проявлять терпение и дожидаться, пока они вырастут. До пенсии ждать мы не собирались… Хочу сказать огромное спасибо за все, мне было приятно провести эту часть жизни с тобой. Рада, что мы остались друзьями», – писала Мария в одной из своих социальных сетей.

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