Кругосветный Новый год в саду имени Баумана

31 декабря праздник наступит целых шесть раз.

Мы будем провожать 2016 и встречать 2017 не только в полночь по Москве, но каждый час, следуя за Солнцем с востока на запад. Нас ждет путешествие через все полушарие – от заснеженного Улан-Удэ до вечнозеленого Браззавиля.

В компанию мы возьмем гида-всезнайку и музыкантов из разных часовых поясов. Монгольские и бурятские плясовые песни, пылкие гитары Мумбаи, грузинский джаз, русский фолк-панк и афро-румба из Конго. Экзотические музыкальные инструменты и незнакомые языки. Лайн-ап составлен с оглядкой на фольклор, но не ждите на сцене «народников» – все группы играют музыку в современных стилях с авторским прочтением музыкальных традиций своих стран.

Плясать будем на катке, а греться – чаем и пиццей в кафе «Меркато».

21:00 – Улан-Удэ – Namgar (тибет. «белое облако»)

Этот фолк-рок коллектив колесит по международным фестивалям с 1980-х, неся миру музыкальные традиции Южной Сибири, Бурятии и Монголии. Плясовые песни и волшебные сказания кочевников Namgar исполняет на электрогитаре и чанзе, барабанах и варгане, не боясь интерпретировать на свой лад многовековое наследие предков. Группа постоянно меняется и любит эксперименты – то споет с «Аквариумом», то сыграет с Алексеем Айги или издаст пластинку на норвежском джазовом лейбле.

22:00 – Мумбаи – Zubaan (хинди «язык»)

Zubaan – не просто группа, а целая платформа, созданная Кавишем Сетхом для раскрутки независимой музыки в Индии в пику коммерческому Болливуду. Кавиш – гитарист и сонг-райтер – путешествует по деревням, выискивая местные таланты, снимает про это фильмы и устраивает концерты и фолк-фестивали в небольших городах. В Москву Кавиш прилетит в компании перкуссиониста Нилайя Сингха и гитариста Рагхвендры Нараяна. Последний играет на мохан-вина – космическом индийском инструменте, изобретенном в 60-е годы из слайд-гитары и ситара.

23:00 – Тбилиси – Plum Sauce (англ. «ткемали»)

Основатели группы и ее солисты – грузинка Элисо Сакварелидзе и москвич Саша Ртищев – вдохновляются Moloko и Нино Катамадзе и создают смесь джаза и трип-хопа с романтичными текстами на русском, грузинском и английском языках. В мае 2016 группа издала свой дебютный альбом, а в августе стала финалистом фестиваля молодой независимой музыки “Индюшата”.

00:00 – Санкт-Петербург – Iva Nova (англ. «Иванова»)

Этот гёрлз-бэнд играет заводной неформатный рок с отчетливым русским народным мотивом. Сами участницы называют свой стиль этно-экстримом и не боятся экспериментировать: лиричные тексты кладут на танцевальные ритмы, а в инструментарий, помимо баяна и аккордеона, берут медные тазы и стиральные доски. За пятнадцать лет существования Iva Nova объездила с турами всю Европу и даже побывала в Исландии.

01:00 – Браззавиль – Kimbata (название восточного диалекта языка народа конго)

Солнечная африканская румба с элементами рэгги, фанка и афробита. Тексты песен солист группы Андре Нцумба Пеленда сочиняет на трех языках: киконго, лингала и французском. В составе коллектива играют музыканты из Конго, Камеруна и России. В 2016 году Kimbata были удостоены независимой музыкальной премии “Золотая горгулья”.

02:00 – Лондон – Dj Slava Flashback (англ. «Слава Мыльников»)

Диско, фанк и прочая окрыляющая танцевальная музыка от автора вечеринок Sooo Nice и Let’s Dance Party Славы Мыльникова.

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