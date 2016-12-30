Авторизация
 
  • 12:10 – Николь Кидман избавилась от некоторых частей своего тела 
  • 12:07 – Кругосветный Новый год в саду имени Баумана 
  • 12:07 – Дмитрия Тарасова поздравляют со статусом холостяка 
  • 12:06 – Новогодние салаты 2017: с фото салаты рецепты новинка 


Кругосветный Новый год в саду имени Баумана

31 декабря праздник наступит целых шесть раз.

Кругосветный Новый год в саду имени Баумана
Кругосветный Новый год в саду имени Баумана
// Фото: Пресс-служба

Мы будем провожать 2016 и встречать 2017 не только в полночь по Москве, но каждый час, следуя за Солнцем с востока на запад. Нас ждет путешествие через все полушарие –  от заснеженного Улан-Удэ до вечнозеленого Браззавиля.

В компанию мы возьмем гида-всезнайку и музыкантов из разных часовых поясов. Монгольские и бурятские плясовые песни, пылкие гитары Мумбаи, грузинский джаз, русский фолк-панк и афро-румба из Конго. Экзотические музыкальные инструменты и незнакомые языки. Лайн-ап составлен с оглядкой на фольклор, но не ждите на сцене «народников» – все группы играют музыку в современных стилях с авторским прочтением музыкальных традиций своих стран.

Плясать будем на катке, а греться – чаем и пиццей в кафе «Меркато».

21:00 – Улан-Удэ – Namgar (тибет. «белое облако»)

Этот фолк-рок коллектив колесит по международным фестивалям с 1980-х, неся миру музыкальные традиции Южной Сибири, Бурятии и Монголии. Плясовые песни и волшебные сказания кочевников Namgar исполняет на электрогитаре и чанзе, барабанах и варгане, не боясь интерпретировать на свой лад многовековое наследие предков. Группа постоянно меняется и любит эксперименты – то споет с «Аквариумом», то сыграет с Алексеем Айги или издаст пластинку на норвежском джазовом лейбле.  

22:00 – Мумбаи – Zubaan (хинди «язык»)

Zubaan – не просто группа, а целая платформа, созданная Кавишем Сетхом для раскрутки независимой музыки в Индии в пику коммерческому Болливуду. Кавиш – гитарист и сонг-райтер – путешествует по деревням, выискивая местные таланты, снимает про это фильмы и устраивает концерты и фолк-фестивали в небольших городах. В Москву Кавиш прилетит в компании перкуссиониста Нилайя Сингха и гитариста Рагхвендры Нараяна. Последний играет на мохан-вина – космическом индийском инструменте, изобретенном в 60-е годы из слайд-гитары и ситара.

23:00 – Тбилиси – Plum Sauce (англ. «ткемали»)

Основатели группы и ее солисты – грузинка Элисо Сакварелидзе и москвич Саша Ртищев – вдохновляются Moloko и Нино Катамадзе и создают смесь джаза и трип-хопа с романтичными текстами на русском, грузинском и английском языках. В мае 2016 группа издала свой дебютный альбом, а в августе стала финалистом фестиваля молодой независимой музыки “Индюшата”.

00:00 – Санкт-Петербург – Iva Nova (англ. «Иванова»)

Этот гёрлз-бэнд играет заводной неформатный рок с отчетливым русским народным мотивом. Сами участницы называют свой стиль этно-экстримом и не боятся экспериментировать: лиричные тексты кладут на танцевальные ритмы, а в инструментарий, помимо баяна и аккордеона, берут медные тазы и стиральные доски.  За пятнадцать лет существования Iva Nova объездила с турами всю Европу и даже побывала в Исландии.

01:00 – Браззавиль – Kimbata (название восточного диалекта языка народа конго)

Солнечная африканская румба с элементами рэгги, фанка и афробита. Тексты песен солист группы Андре Нцумба Пеленда сочиняет на трех языках: киконго, лингала и французском. В составе коллектива играют музыканты из Конго, Камеруна и России. В 2016 году Kimbata были удостоены независимой музыкальной премии “Золотая горгулья”.

02:00 – Лондон – Dj Slava Flashback (англ. «Слава Мыльников»)

Диско, фанк и прочая окрыляющая танцевальная музыка от автора вечеринок Sooo Nice и Let’s Dance Party Славы Мыльникова. 

Кругосветный Новый год в саду имени Баумана

// Фото: Пресс-служба


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165314-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.2301
-0.25%
72.8439
+0.48%
1.1413
-0.88%
0.2079
-0.29%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 278
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 231
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 954
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 904
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 838
  • 0
Очевидец рассказал о
  • 07:07
  • 823
  • 0
Список и Фото всех погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи 25 12 2016
  • 18:55
  • 778
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 701
  • 0
Николь Кидман избавилась от некоторых частей своего тела
  • 12:10
  • 0
  • 0
Кругосветный Новый год в саду имени Баумана
  • 12:07
  • 0
  • 0
Дмитрия Тарасова поздравляют со статусом холостяка
  • 12:07
  • 0
  • 0
Новогодние салаты 2017: с фото салаты рецепты новинка
  • 12:06
  • 0
  • 0
Новогодние салаты на 2017 год рецепты с фото предлагают приготовить абсолютно новый салат «Золотой петух»
  • 12:06
  • 0
  • 0
Что покажут в новогоднюю ночь 2017 по телевизору: программа передач на 31 декабря, фильмы и передачи
  • 12:01
  • 0
  • 0
Бузова и Тарасов развелись 2016: официальный развод состоялся, Бузова покинула страну
  • 12:01
  • 0
  • 0
Новогодние открытки 2017 скачать бесплатно без регистрации
  • 12:01
  • 0
  • 0
Николь Кидман избавилась от некоторых частей своего тела
  • 12:10
  • 0
  • 0
Кругосветный Новый год в саду имени Баумана
  • 12:07
  • 0
  • 0
Дмитрия Тарасова поздравляют со статусом холостяка
  • 12:07
  • 0
  • 0
Новогодние салаты 2017: с фото салаты рецепты новинка
  • 12:06
  • 0
  • 0
Новогодние салаты на 2017 год рецепты с фото предлагают приготовить абсолютно новый салат «Золотой петух»
  • 12:06
  • 0
  • 0
Что покажут в новогоднюю ночь 2017 по телевизору: программа передач на 31 декабря, фильмы и передачи
  • 12:01
  • 0
  • 0
Бузова и Тарасов развелись 2016: официальный развод состоялся, Бузова покинула страну
  • 12:01
  • 0
  • 0
Новогодние открытки 2017 скачать бесплатно без регистрации
  • 12:01
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров