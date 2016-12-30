Дмитрия Тарасова поздравляют со статусом холостяка

Знаменитая пара сегодня официально оформила развод. Ольга Бузова и Дмитрия Тарасов не смогли сохранить семью и спустя четыре года после свадьбы расстались. Теперь телеведущая и футболист строят свою жизнь друг без друга.

Сегодня телеведущая Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов официально развелись. Теперь знаменитостей не связывают семейные узы, и они могут чувствовать себя абсолютно свободными. Некоторые поклонники были крайне разочарованы, что красивая пара не смогла преодолеть противоречия и помириться. Однако другие начали поздравлять Дмитрия с обретением свободы. Они утверждают, что футболист может гордиться своим статусом холостяка.

«Новый год - новая жизнь», «Все-таки развелись. В Новый год - новая жизнь. Дай Бог тебе здоровья, терпения во всем и пусть будущий год принесет тебе любовь на все твою жизнь», «Димон красавчик! Молодец, что развелись», - написали подписчики.

Не так давно Дмитрий Тарасов восстанавливал силы на Мальдивских островах, куда он обычно ездил вместе со своей теперь уже бывшей женой. Мужчина прекрасно провел время в компании самых близких родственников.

Поклонники до сих пор не могут до конца понять, что же стало причиной разрыва такой красивой пары. По утверждению друзей, брак Бузовой и Тарасова был далек от идеала. Супруги часто ссорились и выражали недовольство друг другом. Дмитрий выходил из себя, если Ольга долго прихорашивалась перед каким-либо мероприятием.

«Ему постоянно что-нибудь не нравилось, – рассказывал «СтарХиту» Андрей, друг Бузовой. – То немытая посуда в раковине, то вещи разбросанные. Понятно, что оба занятые люди, с утра до ночи на работе – одна на съемках, другой на футбольном поле. Но Дима иногда буквально выходил из себя, устраивал скандал на ровном месте, несмотря на то, что видел, какой усталой приезжала жена».

Сама Бузова не отрицает, что она отчасти виновата в том, что не сумела сохранить мир в семье. Вероятно, телеведущая сделала определенные выводы после неудачного брака, чтобы не повторить ошибок в будущем. «Этот год научил меня, как чинить собственное сердце, как собирать себя по частям заново, как справляться без людей, про которых ты думал, что они будут в твоей жизни долго-долго. Этот год научил меня, что никто по-настоящему не с тобой, что нужно разбираться со всем самому. Никто не поставит тебя обратно на ноги, кроме тебя самого», - рассказывала Ольга поклонникам в микроблоге.

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