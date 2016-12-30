Анна Седокова удивила округлившимся животиком

Поклонники заметили изменения фигуры звезды. На одном из корпоративов Анна появилась в красном платье, которое не смогло скрыть формы звезды. Однако сама певица не признается, что ждет третьего ребенка.

Накануне в СМИ появилась информация об интересном положении Анны Седоковой. Представитель звезды Кирилл опровергал эту информацию и обещал, что скоро все смогут сами в этом убедиться. «Буквально на днях она едет отдыхать за границу, будет фотографироваться в купальнике – сразу станет понятно, что ни о какой беременности речи не идет», - рассказывал агент певицы.

Тем не менее, поклонники творчества Седоковой сняли видео, на котором артистка выступает на одном из корпоративов. Мероприятие состоялось на этой неделе. На сцену Анна поднялась в красном платье с завышенной талией и широкой юбкой. Наряд не помог певице скрыть округлившийся живот. Несмотря на свое интересное положение, Седокова смогла зажечь публику. Тем не менее, зрители заметили, что ее фигура изменилась.

Обычно, Анна всегда следит за своей внешностью, занимается в спортзале и хвастается перед подписчиками подтянутой фигурой. В последнее время на всех кадрах Седокова позирует в просторных нарядах, скрывающих ее фигуру.

В течение нескольких месяцев женщина интриговала поклонников фотографиями с букетами цветов, которые подписывала весьма двусмысленными фразами. Фолловеры артистки сделали вывод, что у нее появилась новая любовь. Однако, наученная горьким опытом предыдущих отношений, Седокова не стремится выкладывать в социальных сетях снимки с избранником.

Сама Анна никак не комментирует слухи о беременности, хотя поклонники спрашивают звезду в комментариях к новому посту. Певица выложила видео, в подписи к которому поблагодарила эк-возлюбленного. «Я связала свою жизнь с музыкой окончательно и, кажется, начала понимать ее настоящую суть. Я сделала первые шаги на пути к становлению настоящего артиста! И как ни странно, меня к этому подтолкнул человек, в которого я была влюблена, но который пронесся вихрем сквозь мою жизнь и исчез из нее. Оставив музыку. Человек, которого я любила, научил меня понимать сцену. Искусство отношений на ней, ее глубину. Его не будет в моей жизни, но его мудрые уроки останутся навсегда . Человек, которого я люблю, научил меня быть на сцене, преодолевая все препятствия. Не смотря ни на что. Не отказываться от себя и делать то, что считаю нужным. Смотреть на все мелочи немного свысока и думать глобально!», - отметила Седокова на страничке в социальной сети.

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