Новости "Дом-2" на 6 дней раньше эфира сегодня, 30 декабря: скандальные новости и сплетни от участников

На телепроекте "Дом-2" происходит большое количество событий. На сегодняшний день, 30 декабря 2016 года, можно выделить следующие моменты: неожиданно для поклонников с телешоу был изгнан Валерий Блюменкранц. Дарья Пынзарь удивила окружающих своим решением перестать быть блондинкой. Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель нашли компромисс.Либерж Кпадону очень удивила поклонников известием о том, что она согласилась на операцию по восстановлению девственности. Этот шаг она намерена реализовать с целью обретения молодого человека. Либерж заявила, что девушки, которые считают, что «достаточно сделать минет и парень никуда не денется, очень ошибаются. В результате рты их набиты писюнами, а сами они нищие, без семьи и счастья. Моя операция пройдет в январе. Мой психолог посоветовал рассказать об этом всем, что я и сделала».Дарья Пынзарь после появления на свет второго ребенка и ухода своей семьи с проекта, старается оставаться в центре внимания поклонников, регулярно выставляя в интернет подробности из своей жизни. Девушка постоянно находит все новые увлечения, которые вызывают обычно бурю эмоций. Пынзарь активно худела под наблюдений многих тысяч подписчиков, участвовала в различных передачах, сейчас Даша ежедневно ведет корпоративы, собственный блог и рекламирует свой магазин. Но накануне мама двоих детей удивила сильно: Даша решила перейти из блондинки в брюнетки. В последний момент Дарья испугалась полностью менять свой имидж и остановилась на темно-русом оттенке, пообещав, что все равно потемнеет со временем.Валерий Блюменкранц оказался за пределами "Дома-2" из-за решения участников телепроекта, которым надоело поведение молодого человека. В частности, парень позволял себе слишком много, переходя зачастую на грубость и оскорбления. Спустя несколько дней следом за ним ушла и его возлюбленная Тата Абрамсон.Александра Харитонова поблагодарила поклонников за неимоверную поддержку в свой адрес. "Дорогие мои! Столько поддержки и хвалебных слов, аж дух захватывает! Нет физической возможности каждому ответить лично, и решила написать. Спасибо вам за вашу доброту, за ваши тёплые слова, за отзывы и самое главное, за нахождения времени, чтобы написать мне. Вчера был день, когда я как никогда чувствовала ваши сильные «плечи», на которые можно опереться. Мне было страшно, была неизвестность, но ваши комментарии развеяли все сомнения. Хочется верить, что это только начало моего актёрского пути. Ещё раз огромное спасибо всем. P.S. Мне сразу приходят на ум слова песни Димы Билана «Я знаю точно невозможное возможно", - написала в блоге девушка.Ольга Рапунцель рассказала о достижении компромисса со своим возлюбленным Дмитрием Дмитренко. "Мой Милый подарил мне цветочки. Спасибо тебе, мой дорогой Дима. На этой недели мы готовим свадебный танец, без хореографа. Я не профессионал в танцах, танец поставить правда очень сложно, нужно движение разучить, поддержки, чувствовать друг друга, доверять, поддерживать, танец парный, мы команда. У Димы своя идея танца, у меня своя, у нас возникли недопонимания, мы спорили, в споре рождается истина и я рада, что наконец мы пришли к общему решению. Проголосуйте, пожалуйста, за нас в ТНТ CLUB. Спасибо огромное вам за поддержку и за вашу любовь", - поведала Ольга.Илья Яббаров и Катя Кауфман сильно скучают друг без друга. "С наступающим! Друзья, ни для кого не секрет, что моя любимая уехала в родной город Саранск сдавать сессию. Мы общаемся по видеосвязи, по телефону и в соц сетях. Очень скучаем друг по другу, находясь на расстоянии, но ничего не поделаешь, на то и есть жизнь. Лучше потрудиться сейчас, в молодости, и провести хорошую старость. На Новый год я собираюсь приехать в родной город к любимой в Саранск, и провести его вместе. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом, желаю вам здоровья, любви, удачи и всего самого наилучшего! Пусть в 2017 году над вашими домами светит только солнце", - рассказал Илья.

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