Новости шоу-бизнеса сегодня, 30 декабря: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 30.12.2016

Российский шоу-бизнес продолжает радовать поклонников большим объемом событий. В частности, на сегодняшний день, 30 декабря, выделяются следующие новостные моменты: Анита Цой призналась, что ради семьи на какое-то время отказалась от любимой работы. У Стефании Маликовой появился состоятельный поклонник. Сергей Берзруков сознался в существовании внебрачных детей.Популярная певица Анита Цой сообщила, что на некоторое время была вынуждена оставить работу, потому что поняла, что в приоритете у нее семья и родные люди. Речь идет о новогодней ночи, которую исполнительница решила провести в кругу своей семьи, отказавшись от многочисленных рабочих предложений. Цой осознала, что для нее куда важнее любимый супруг и сын, нежели творчество. Звезда отдельно уточнила, что не стала принимать заказы на участие в праздничных корпоративах, и не только новогоднюю ночь, но и первые дни нового года она планирует провести в кругу родных. Позитивных эмоций должно быть очень много, надеется Анита."Семье тоже нужны ласка и забота. И если я в самом начале 2017 года сразу отправлюсь в тур, семья обидится, потому что меня несколько месяцев не увидит", - поделилась с поклонниками артистка.Стефания Маликова на протяжении длительного времени скрывала нового поклонника не только от друзей, но еще и от родственников. Но, как известно, все тайное становится явным, происходит это рано или поздно. Несколько дней назад девушка представила в своем блоге романтичный снимок с букетом в руках, который подписала следующим образом: "Что такое любовь?" - спросили у маленького мальчика. «Вчера я отдал свою курточку девочке, надела ее она, а тепло было мне» - ответил он...» В этом же посте она отметила и своего поклонника. Им оказался Леонид Груздев, младший сын экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева. На сегодняшний день, как отмечают фанаты Маликовой, ее выбор в личном плане целиком и полностью разделяют мама и папа.Также добавим, что не так давно в семье Дмитрия и Елены Маликовых произошли волнующие события: их 16-летняя дочь Стефания впервые выступила в папином спектакле и официально начала светскую жизнь - появилась на Балу дебютанток. Дмитрий Маликов никогда не заставлял свою дочь продолжать музыкальную династию.Прославленный актер Сергей Безруков перестал скрывать тот факт, что у него имеется несколько детей, рожденных вне брака. Таким образом, можно констатировать, что артист официально признал, что дочь Александра и сын Иван, отцовство над которыми ему приписывали уже достаточно давно, на самом деле являются его родными детьми. "Я впервые по-настоящему почувствовал себя отцом. Да, у меня есть еще дети, и для многих это давно не секрет, как для моих родителей и моей жены Ани, которая приняла их. Но именно с рождением Машеньки я смог в полной мере ощутить отцовское счастье", - поведал Сергей.Не так давно стало известно, что Сергей, состоявший в браке с Ириной Безруковой, имеет двух детей от актрисы Кристины Смирновой. Долгое время Сергей никак не комментировал эту информацию и просил журналистов не лезть в его личную жизнь. Однако накануне Нового года актер признался, что действительно является отцом троих детей (в июле этого года у Сергея и его новой супруги Анны Матисон родилась дочь).

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