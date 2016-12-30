СМИ: Джордж Майкл готовился стать отцом в 2017 году

Как стало известно, глядя на своего друга Элтона Джона, Джордж Майкл тоже мечтал о ребенке. Он хотел последовать примеру счастливого отца и тоже заняться вопросом усыновления или прибегнуть к услугам суррогатной матери.Напомним, 25 декабря текущего года на 54 году жизни скончался Джордж Майкл. Его жизнь оборвалась из-за проблем с сердцем. На этот раз хит Last Christmas стал поистине пророческим.

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