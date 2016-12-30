СМИ: Джордж Майкл готовился стать отцом в 2017 году

25 декабря ушел из жизни известный певец Джордж Майкл. Исполнитель собирался примерить на себя роль отца в 2017 году. Об этом со ссылкой на источник сообщили британские СМИ.
Как стало известно, глядя на своего друга Элтона Джона, Джордж Майкл тоже мечтал о ребенке. Он хотел последовать примеру счастливого отца и тоже заняться вопросом усыновления или прибегнуть к услугам суррогатной матери.
Напомним, 25 декабря текущего года на 54 году жизни скончался Джордж Майкл. Его жизнь оборвалась из-за проблем с сердцем. На этот раз хит Last Christmas стал поистине пророческим.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165272-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.