Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым

Ведущая окончательно рассталась с супругом. Звезды расторгли свои отношения в одном из столичных ЗАГСов. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов официально стали свободными людьми. Поклонники желают знаменитостям начать новую жизнь и обрести любовь.

Сегодня ведущая Ольга Бузова окончательно рассталась с футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара, казавшаяся идеальной, расторгла отношения в Мещанском ЗАГСе Москвы. Таким образом, Ольга и Дмитрий начнут 2017 год в новом статусе.

Напомним, что знаменитости подали заявление на развод в начале декабря этого года, а первые слухи о разногласиях в семье «тарабузиков» появились пару месяцев назад. Долгое время Тарасов и Бузова воздерживались от каких-либо комментариев по поводу личной жизни. После того, как в прессе появились данные о том, что пара решила окончательно разойтись, «СтарХит» связывался с представителем ведущей, подтвердившим распространившуюся в Сети информацию.

Новость о том, что «тарабузики» поссорились, стала настоящим ударом для поклонников звездной пары. Они не верили, что знаменитости решили разойтись. До последнего момента фанаты надеялись, что Ольга и Дмитрий забудут обо всех обидах, но этого не произошло.

В одном из недавних интервью Ольга Бузова ответила на несколько личных вопросов. Знаменитость дала понять, что начинает новую жизнь и старается не анализировать прошлое. По словам Бузовой, у нее произошла переоценка ценностей. Ольга также признавалась, что она чувствует свою вину в том, что произошло. Она откровенно говорила о том, что стала заложницей собственной популярности.

По данным Life.ru, Бузова и Тарасов по отдельности прибыли в ЗАГС, расположенный в центре столицы.

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