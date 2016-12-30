В рейтинге дорогостоящих фильм Бекмамбетова занял первое место

Составлением рейтинга занималось издание Hollywood Reporter. По его версии, финансовые потери инвесторов, которые вложились в фильм «Бен Гур» составили примерно $120 млн. Киносборы эпической ленты принесли создателям $94,1 млн по всему миру и лишь $26,4 млн в Северной Америке при общем бюджете в $110 млн.На второй ступени самых провальных картин оказался «Добрый великан» Стивена Спилберга, который принес инвесторам $178 млн с мировой премьеры и $55,8 млн с домашнего проката, при этом его бюджет составил около $140 млн.Третье место в рейтинге кинопровалов досталось ленте «Боги Египта» режиссера Алекса Пройаса, которая стоила $140 млн, а собрала всего $31,1 млн в США и $119 млн в других странах.На последнем месте в этом провальном списке оказался фильм режиссера Роберта Земекиса «Союзники». Главную роль в этой картине сыграл Брэд Питт, однако и это не спасло фильм от убытков в $75 млн.

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