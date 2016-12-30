Самыми ожидаемыми кинопроектами 2017 года стали фильмы Walt Disney

Так, самым ожидаемым фильмом стал “Звездные войны: Эпизод 8” от Lucasfilm. На втором месте “Стражи Галактики-2” от Marvel. Замыкает тройку лидеров проект непосредственно Walt Disney “Красавица и Чудовище”.В десятку самых ожидаемых фильмов 2017-го вошли также “Чудо-Женщина”, новая часть “Человека-Паука”, “Лига справедливости”, 8-я часть серии “Форсаж”, “На 50 оттенков темнее”, “Логан” и третья часть проекта “Гадкий Я”.Самой долгожданной актрисой признали Эмму Уотсон, которая предстанет в главной роли в фильме “Красавица и Чудовище”. Крис Прэтт из второй части “Стражей Галактики” стал самым ожидаемым актером 2017-го. Дебютантами следующего года признали исполнителя роли Человека-Паука Тома Холлэнда и Чудо-Женщину Галь Гадот.

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