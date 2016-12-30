Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов с размахом отметили ситцевую свадьбу

Оперная дива собрала друзей в честь праздника. Накануне певица и ее супруг сообщили, что именно год назад они связали себя узами брака. По этому поводу муж и жена устроили банкет в одном из австрийских ресторанов.

Накануне оперная звезда Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов отметили год семейной жизни. В данный момент семья находится в Австрии, поэтому торжество по поводу ситцевой свадьбы было организовано в одном из местных ресторанов в деревенском стиле.

С самого утра супруги начали поздравлять друг друга с годовщиной. Нетребко выложила в микроблоге фотографию со свадьбы.

«Год назад мы сказали друг другу «да»! Этот год пролетел, как один прекрасный светлый миг.Люблю тебя!» - подписала снимок звезда.

Юсиф последовал ее примеру и вспомнил, как они стали семьей. «Один год, одна жизнь, одна вселенная. Это ты. Также как и 3 года назад, когда мы познакомились. Также как и ровно год назад, когда мы сказали друг другу «да»! Люблю тебя всем своим сердцем!», - отметил оперный певец.

На торжестве по случаю годовщины собрались близкие и друзья пары из разных стран. Одного особое внимание было приковано к сыну Анны Тьяго, который также присутствовал на празднике. Он сидел за столом рядом с мамой и терпеливо ждал десерта. На снимках в микроблогах можно рассмотреть торт, который повторяет по форме и украшениям свадебные лакомства. Около молодоженов прикреплена фигурка с единичкой, которая и указывает на первую годовщину супругов.

Многие подписчики желают Анне и Юсифу родить ребенка в 2017-м году. Пара не раз намекала на то, что они хотят прибавления в семье. Тем не менее, Нетребко часто приходилось убеждать фанатов, что она не беременна. «Каждый раз, когда я съем ланч, все говорят, что я в положении. Друзья, у меня животик от мамы генетически, всегда был и будет!» - так звезда комментировала слухи. По словам Анны, пока у них не получается завести малыша. Анна Нетребко мечтает о втором ребенке

Поскольку оперная певица всегда очень внимательна к своим поклонникам, она решила лично поблагодарить их за теплые слова. Вместе с мужем Нетребко записала короткий ролик, в котором они поздравили Интернет-пользователей с предстоящими праздниками.

«Всем привет! С наступающим Новым годом, мы вас очень любим ,большое спасибо вам за теплые пожелания. Сегодня мы отмечаем годовщину нашей свадьбы здесь. Мы вас очень любим. Пусть этот год принесет много тепла, музыки, любви. Пусть непростой 2016-й год оставит все негативные события себе», - такое видео-поздравление супруги записали для своих фолловеров.

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