Новости шоу-бизнеса России сегодня, 30.12.2016: тайны звезд, последние новости знаменитостей на сегодняшний день, 30 декабря

В российском шоу-бизнесе происходит большое количество событий. В наибольшей степени на сегодня, 30 декабря, можно остановиться на следующих моментах из жизни знаменитостей: Ольга Бузова призналась, что со следующего года начинает новую жизнь. Ева Польна накануне новогодних праздников слегла с простудой. Анна Седокова беременна третьим ребенком.
Прославленная телеведущая Ольга Бузова подвела итоги завершающегося года, а также наметила планы на будущее. Сегодня, 30 декабря, должна перевернуться очередная страница в ее жизни, так как официально будет расторгнут ее брак с футболистом Дмитрием Тарасовым. «Этот год научил меня, как чинить собственное сердце, как собирать себя по частям заново, как справляться без людей, про которых ты думал, что они будут в твоей жизни долго-долго. Этот год научил меня, что никто по-настоящему не с тобой, что нужно разбираться со всем самому. Никто не поставит тебя обратно на ноги, кроме тебя самого!» - поделилась с поклонниками Ольга. Кроме этого, она добавила, что смотрит в будущее оптимистично. Она надеется, что после того, как официально оформит развод в ее жизни начнется новая глава, которая обязательно принесет ей все только самое лучшее.
Поговаривают, что семейный союз Тарасова и Бузовой разрушился из-за измен спортсмена. Правда, ежели судить по личной переписке телезвезды, которая попала в интернет благодаря хакерам, проблемы в паре не сводились исключительно к «загулам» Тарасова. Мама Ольги обвиняла её в нечистоплотности и нежелании заботиться о своем мужем. Конфликтов в отношения Бузовой с супругом добавляло отсутствие детей, о которых, по словам Дмитрия, он давно мечтал. А вот сама Ольга была, вероятно, не готова к тому, чтобы стать мамой. Она активно занималась карьерой и расширяла сферы свой «трудовой деятельности».
За несколько дней до Нового года популярная певица Ева Польна заболела. На артистку "напал" тот вирус, который уже давно гуляет по Москве. Несмотря на то, что в самочувствии Польны наметилась положительная динамика, она решила взять паузу в своих выступлениях. «Все в предновогодней суете? А я вот отправила себя на карантин... чтобы совсем не разболеться!» - уточнила она. Польна призналась, что не любит лечиться таблетками и предпочитает бороться с признаками ОРВИ народными средствами.
Впрочем, несмотря на не самое лучшее самочувствие, Ева все равно готовится к встрече самого волшебного праздника в году. Певица приоткрыла своим поклонникам завесу тайны подарков, которые она заготовила для своих родных и близких. Выяснилось, что 41-летняя Польна балует своё окружение уникальными открытками, сделанными вручную. «Наконец-то нашлось время для новогоднего творчества! Я обожаю делать открытки! А если время позволяет то и целые поздравительные картинки! Персонально, со своим настроением и пожеланием!» - рассказала Ева.
Известная певица Анна Седокова готовится стать мамой в третий раз. Однако факт своего "интересного положения" девушка упорно скрывает. Впрочем, среди поклонников активно тиражируются сообщения о том, что Седокова находится на пятом месяце беременности, тогда как отцом будущего малыша является тайны возлюбленный исполнительницы, с которым она познакомилась на музыкальной премии в нынешнем году. Ожидается, что роды должны состояться весной 2017 года. Примечательно, что на данный момент Анна не только никак не комментирует свою беременность, но еще и тщательно скрывает округлившийся животик.
Следует уточнить, что Седокова в одиночку воспитывала двух дочерей. Старшую наследницу, 12-летнюю Алину, Седокова родила от первого мужа, футболиста Валентина Белькевича, скончавшегося в 2014 году. Пятилетняя Моника является дочкой бизнесмена Максима Чернявского, второго бывшего супруга Анны.
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