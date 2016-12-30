Новости шоу-бизнеса России сегодня, 30.12.2016: тайны звезд, последние новости знаменитостей на сегодняшний день, 30 декабря

В российском шоу-бизнесе происходит большое количество событий. В наибольшей степени на сегодня, 30 декабря, можно остановиться на следующих моментах из жизни знаменитостей: Ольга Бузова призналась, что со следующего года начинает новую жизнь. Ева Польна накануне новогодних праздников слегла с простудой. Анна Седокова беременна третьим ребенком.Прославленная телеведущая Ольга Бузова подвела итоги завершающегося года, а также наметила планы на будущее. Сегодня, 30 декабря, должна перевернуться очередная страница в ее жизни, так как официально будет расторгнут ее брак с футболистом Дмитрием Тарасовым. «Этот год научил меня, как чинить собственное сердце, как собирать себя по частям заново, как справляться без людей, про которых ты думал, что они будут в твоей жизни долго-долго. Этот год научил меня, что никто по-настоящему не с тобой, что нужно разбираться со всем самому. Никто не поставит тебя обратно на ноги, кроме тебя самого!» - поделилась с поклонниками Ольга. Кроме этого, она добавила, что смотрит в будущее оптимистично. Она надеется, что после того, как официально оформит развод в ее жизни начнется новая глава, которая обязательно принесет ей все только самое лучшее.Поговаривают, что семейный союз Тарасова и Бузовой разрушился из-за измен спортсмена. Правда, ежели судить по личной переписке телезвезды, которая попала в интернет благодаря хакерам, проблемы в паре не сводились исключительно к «загулам» Тарасова. Мама Ольги обвиняла её в нечистоплотности и нежелании заботиться о своем мужем. Конфликтов в отношения Бузовой с супругом добавляло отсутствие детей, о которых, по словам Дмитрия, он давно мечтал. А вот сама Ольга была, вероятно, не готова к тому, чтобы стать мамой. Она активно занималась карьерой и расширяла сферы свой «трудовой деятельности».За несколько дней до Нового года популярная певица Ева Польна заболела. На артистку "напал" тот вирус, который уже давно гуляет по Москве. Несмотря на то, что в самочувствии Польны наметилась положительная динамика, она решила взять паузу в своих выступлениях. «Все в предновогодней суете? А я вот отправила себя на карантин... чтобы совсем не разболеться!» - уточнила она. Польна призналась, что не любит лечиться таблетками и предпочитает бороться с признаками ОРВИ народными средствами.Впрочем, несмотря на не самое лучшее самочувствие, Ева все равно готовится к встрече самого волшебного праздника в году. Певица приоткрыла своим поклонникам завесу тайны подарков, которые она заготовила для своих родных и близких. Выяснилось, что 41-летняя Польна балует своё окружение уникальными открытками, сделанными вручную. «Наконец-то нашлось время для новогоднего творчества! Я обожаю делать открытки! А если время позволяет то и целые поздравительные картинки! Персонально, со своим настроением и пожеланием!» - рассказала Ева.Известная певица Анна Седокова готовится стать мамой в третий раз. Однако факт своего "интересного положения" девушка упорно скрывает. Впрочем, среди поклонников активно тиражируются сообщения о том, что Седокова находится на пятом месяце беременности, тогда как отцом будущего малыша является тайны возлюбленный исполнительницы, с которым она познакомилась на музыкальной премии в нынешнем году. Ожидается, что роды должны состояться весной 2017 года. Примечательно, что на данный момент Анна не только никак не комментирует свою беременность, но еще и тщательно скрывает округлившийся животик.Следует уточнить, что Седокова в одиночку воспитывала двух дочерей. Старшую наследницу, 12-летнюю Алину, Седокова родила от первого мужа, футболиста Валентина Белькевича, скончавшегося в 2014 году. Пятилетняя Моника является дочкой бизнесмена Максима Чернявского, второго бывшего супруга Анны.

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