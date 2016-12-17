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17-й сезон "Битвы экстрасенсов" закончился: победитель назван, биография Свами Даши

17-й сезон "Битвы экстрасенсов" закончился: победитель назван, биография Свами Даши
Несколько дней назад был завершен показ мистического проекта "Битва экстрасенсов", а именно его 17-го сезона. Победителем, как и ожидали многие поклонники проекта, оказался мистик Свами Даши.

На протяжении 16-ти выпусков сильнейшие ясновидящие страны проверяли свои силы. Им пришлось пройти сквозь таинственные препятствия, поиски, расследования и интересные эксперименты. Из 13 экстрасенсов остались по итогам испытаний только четверо - Надежда Шевченко, Мэри, Свами Даши и Дария Воскобоева. Они отличаются невероятными способностями. Каждый из них - уникальная личность, которая заслуживает отдельного пристального внимания.

На пути к заветной победе экстрасенсы проходили порой очень сложные испытания, часто удивляя даже бывалых скептиков. С первых серий телезрители выбрали своего фаворита и вот, несколько дней назад, картина прояснилась полным образом.

Примечательно, что имя победителя стало известно еще 17 декабря. Как сообщали пользователи интернета, триумф одержал Свами Даши, который получил 56 процентов голосов зрителей. В свою очередь Мэрилин Керро в очередной раз остановилась в шаге от победы. К слову сказать, посмотреть последний выпуск семнадцатого сезона "Битвы экстрасенсов" можно на официальном сайте ТНТ, либо же на сервисе RuTube.

Биография победителя "Битвы экстрасенсов" в 17-м сезоне Свами Даши

Свами Даши является едва ли не самым загадочным участником 17-го сезона "Битвы экстрасенсов". Дело в том, что сам экстрасенс предпочитает не афишировать информацию о своей жизни, что вынуждает его фанатов строить догадки и пытаться отыскать информацию из неофициальных источников. Из этих данных можно сделать некоторые выводы.

Необычный мистик родился в Санкт-Петербурге 22 августа. Но Свами жил в Индии долгое время, почти 20 лет. Именно там он и обучил духовное искусство и йогу. Настоящее имя Свами Даши Петр Смирнов. Петр в свои 62 года выглядит намного моложе своего возраста, что отмечают все окружающие его люди. В молодости он занимался спортом и даже принял участие в Токио в олимпиаде. Петр участвовал за российскую команду.

Ежели обратиться к личной жизни, то здесь и вовсе все окутано тайнами. Известно лишь, что Даши женат и имеет детей. Его супругой является мастер спорта в области художественной гимнастики - Ирина Ногина. Она с трудом сдерживала эмоции во время наблюдения за "Битвой экстрасенсов". Из уточненных данных следует, что у Свами два сына и дочь.


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